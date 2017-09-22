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Большой театр назвал дату премьеры балета «Нуреев» в постановке Серебренникова
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    Большой театр назвал дату премьеры балета «Нуреев» в постановке Серебренникова

    14:45  22 Сентября 2017
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    Большой театр назвал дату премьеры балета «Нуреев» в постановке Серебренникова

    Москва, 22 сентября. Находящийся под следствием режиссер Кирилл Серебренников дал согласие на выпуск премьеры балета «Нуреев». Первые показы состоятся в Большом театра 9 и 10 декабря, сообщил гендиректор театра Владимир Урин.

    «Решение о премьере балета «Нуреев», которая состоится на исторической сцене Большого театра 9 и 10 декабря, принято после встречи с режиссером… Кирилл Серебренников дал согласие театру на выпуск премьеры в обозначенные сроки», — сообщил Урин ТАСС.

    Премьера балета в постановке Кирилла Серебренникова была перенесена с 11 июня из-за неготовности спектакля. В конце августа Серебренников был арестован по делу о мошенничестве. В Большом театре заявили, что ждут разрешения режиссера на показ балета без него.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #премьера #серебренников #нуреев #большой театр
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