Сирия сегодня: ВКС РФ бьет по ИГ, гумпомощь Хомсу и Алеппо, ВВС Израиля ударили по Дамаску

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Сирия сегодня, 22 сентября. Минобороны РФ сообщило об освобождении от ИГИЛ** более 87% сирийской территории и о количестве ударов, нанесенных ВКС РФ. Россия зафиксировала семь нарушений перемирия за сутки. Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям провинций Хомс, Алеппо и Деръа. СМИ сообщили о нанесении израильскими ВВС удара по аэропорту Дамаска и о потере Израилем одного беспилотника в результате действий сирийских ПВО.

Минобороны подводит итоги операции в Сирии

За два года военной операции, которую российские вооруженные силы проводят в Сирии, более 87% территории страны освобождено от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ). Об этом сообщает газета Минобороны РФ «Красная звезда».

Сообщается, что освобождено 87,4% сирийской территории, и что за время операции российские Воздушно-космические силы (ВКС РФ) нанесли 92 тысячи ударов по объектам террористов и их живой силе. В ходе рейдов ВКС РФ было уничтожено почти 97 тысяч объектов ИГИЛ, а российские саперы разминировали почти 5300 гектаров сирийской территории, в том числе в Алеппо и Пальмире, сообщили в Минобороны России.

Также сообщается, что в Хомсе и Алеппо российские инструкторы подготовили 586 сирийских саперов, более ста человек проходят обучение в настоящее время.

С 26 февраля 2016 года к режиму прекращения боевых действий в Сирии присоединились 2235 населенных пунктов, сообщили в ведомстве.

Минобороны РФ будет и дальше публиковать данные об успехах российской армии в Сирии, сообщило издание.

Россия зафиксировала семь нарушений перемирия за сутки

Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии в течение минувших суток зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня, турецкие представители — шесть подобных инцидентов. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

По данным ведомства, в целом обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Российские представители зафиксировали стрельбу в следующих провинциях: в Латакии — два инцидента, в Дамаск — два, в Даръа — три. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня в следующих провинциях: в Алеппо — одно, в Идлибе — два, в Дамаске — два, в Даръа — одно, говорится в бюллетене.

Отмечается, что большинство нарушений — это случаи беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения, которые имели место в районах, подконтрольных боевикам запрещенных в РФ террористических группировок ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра»*.

Гуманитарная помощь Хомсу, Алеппо и Даръа

В течение минувших суток российские военные провели в Сирии три гуманитарные акции. Об этом сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

В городе Найм в провинции Хомс местное население получило от военных РФ 1,6 тонны продовольствия. В населенном пункте Телль-Абу-Суса в провинции Алеппо было роздано 2,2 тонны продуктов. В городе Даръа — центре одноименной провинции — жители получили 1,4 тонны продовольствия.

«Всего проведено 1620 гуманитарных акций, общий вес доставленного гуманитарного груза — 2172,9 тонны. Медицинская помощь в течение суток оказана 285 жителям. Всего медицинская помощь оказывалась 57482 жителям», — сообщили в МО РФ.

СМИ: ВВС Израиля нанесли удар по аэропорту Дамаска

Сирийская оппозиция утверждает, что ВВС Израиля в ночь с 21 на 22 сентября нанесли удар по территории международного аэропорта Дамаска. Также сообщается, что в ходе налета сирийскими ПВО был сбит один израильский беспилотник.

При этом ни министерство обороны Израиля, ни пресс-служба ЦАХАЛ не комментируют эти публикации, также о якобы имевшем место налете израильских ВВС ничего не сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Сайт i24news сообщает, что удар, предположительно, был нанесен по району, который считается «вотчиной Хезболлы» — боевой организации, которая поддерживает официальные сирийские власти, но в Израиле считается террористической. Информация о жертвах и о причиненном ущербе не сообщается.

По данным СМИ, это уже, возможно, четвертый налет ВВС Израиля на сирийскую территорию только за сентябрь этого года.

Предыдущие инциденты, в которых также был заподозрен Израиль, имели место 7, 19 и 22 сентября.

Так, 22 сентября удар также был нанесен по аэропорту Дамаска. О налете 19 сентября сообщили арабские источники, которые утверждали, что ВВС Израиля нанесли удары по четырем целям рядом с военным аэродромом в районе города Хамат. 7 сентября атаке подверглись объекты около города Масьяф. Факт удара был подтвержден Дамаском, сирийские власти сообщили о двух погибших и о значительных разрушениях, а также резко осудили Израиль.

* Организация запрещена на территории РФ.