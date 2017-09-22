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Сирия сегодня: ВКС РФ бьет по ИГ, гумпомощь Хомсу и Алеппо, ВВС Израиля ударили по Дамаску
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    Сирия сегодня: ВКС РФ бьет по ИГ, гумпомощь Хомсу и Алеппо, ВВС Израиля ударили по Дамаску

    12:44  22 Сентября 2017
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    Сирия сегодня: ВКС РФ бьет по ИГ, гумпомощь Хомсу и Алеппо, ВВС Израиля ударили по Дамаску

    Сирия сегодня, 22 сентября. Минобороны РФ сообщило об освобождении от ИГИЛ** более 87% сирийской территории и о количестве ударов, нанесенных ВКС РФ. Россия зафиксировала семь нарушений перемирия за сутки. Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям провинций Хомс, Алеппо и Деръа. СМИ сообщили о нанесении израильскими ВВС удара по аэропорту Дамаска и о потере Израилем одного беспилотника в результате действий сирийских ПВО.

    Минобороны подводит итоги операции в Сирии

    За два года военной операции, которую российские вооруженные силы проводят в Сирии, более 87% территории страны освобождено от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ). Об этом сообщает газета Минобороны РФ «Красная звезда».

    Сообщается, что освобождено 87,4% сирийской территории, и что за время операции российские Воздушно-космические силы (ВКС РФ) нанесли 92 тысячи ударов по объектам террористов и их живой силе. В ходе рейдов ВКС РФ было уничтожено почти 97 тысяч объектов ИГИЛ, а российские саперы разминировали почти 5300 гектаров сирийской территории, в том числе в Алеппо и Пальмире, сообщили в Минобороны России.

    Также сообщается, что в Хомсе и Алеппо российские инструкторы подготовили 586 сирийских саперов, более ста человек проходят обучение в настоящее время.

    С 26 февраля 2016 года к режиму прекращения боевых действий в Сирии присоединились 2235 населенных пунктов, сообщили в ведомстве.

    Минобороны РФ будет и дальше публиковать данные об успехах российской армии в Сирии, сообщило издание.

    Минобороны подводит итоги операции в Сирии

    Россия зафиксировала семь нарушений перемирия за сутки

    Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии в течение минувших суток зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня, турецкие представители — шесть подобных инцидентов. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

    По данным ведомства, в целом обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

    Российские представители зафиксировали стрельбу в следующих провинциях: в Латакии — два инцидента, в Дамаск — два, в Даръа — три. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня в следующих провинциях: в Алеппо — одно, в Идлибе — два, в Дамаске — два, в Даръа — одно, говорится в бюллетене.

    Отмечается, что большинство нарушений — это случаи беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения, которые имели место в районах, подконтрольных боевикам запрещенных в РФ террористических группировок ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра»*.

    Россия зафиксировала семь нарушений перемирия за сутки

    Гуманитарная помощь Хомсу, Алеппо и Даръа

    В течение минувших суток российские военные провели в Сирии три гуманитарные акции. Об этом сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

    В городе Найм в провинции Хомс местное население получило от военных РФ 1,6 тонны продовольствия. В населенном пункте Телль-Абу-Суса в провинции Алеппо было роздано 2,2 тонны продуктов. В городе Даръа — центре одноименной провинции — жители получили 1,4 тонны продовольствия.

    «Всего проведено 1620 гуманитарных акций, общий вес доставленного гуманитарного груза — 2172,9 тонны. Медицинская помощь в течение суток оказана 285 жителям. Всего медицинская помощь оказывалась 57482 жителям», — сообщили в МО РФ.

    Гуманитарная помощь Хомсу, Алеппо и Деръа

    СМИ: ВВС Израиля нанесли удар по аэропорту Дамаска

    Сирийская оппозиция утверждает, что ВВС Израиля в ночь с 21 на 22 сентября нанесли удар по территории международного аэропорта Дамаска. Также сообщается, что в ходе налета сирийскими ПВО был сбит один израильский беспилотник.

    При этом ни министерство обороны Израиля, ни пресс-служба ЦАХАЛ не комментируют эти публикации, также о якобы имевшем место налете израильских ВВС ничего не сообщает сирийское государственное агентство SANA.

    Сайт i24news сообщает, что удар, предположительно, был нанесен по району, который считается «вотчиной Хезболлы» — боевой организации, которая поддерживает официальные сирийские власти, но в Израиле считается террористической. Информация о жертвах и о причиненном ущербе не сообщается.

    По данным СМИ, это уже, возможно, четвертый налет ВВС Израиля на сирийскую территорию только за сентябрь этого года.

    ВВС Израиля нанесли удар по аэропорту Дамаска

    Предыдущие инциденты, в которых также был заподозрен Израиль, имели место 7, 19 и 22 сентября.

    Так, 22 сентября удар также был нанесен по аэропорту Дамаска. О налете 19 сентября сообщили арабские источники, которые утверждали, что ВВС Израиля нанесли удары по четырем целям рядом с военным аэродромом в районе города Хамат. 7 сентября атаке подверглись объекты около города Масьяф. Факт удара был подтвержден Дамаском, сирийские власти сообщили о двух погибших и о значительных разрушениях, а также резко осудили Израиль.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #дамаск #вкс рф #игил #минобороны рф #израиль #хезболла
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