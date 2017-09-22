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Уровень доверия к медикам резко упал в России
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    Уровень доверия к медикам резко упал в России

    12:13  22 Сентября 2017
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    Уровень доверия к медикам резко упал в России

    Москва, 22 сентября. Отношение граждан России к медикам заметно ухудшилось за последние два года, в 2017 году только 36 процентов участников опроса высказались в пользу доверия врачам.

    ВЦИОМ обнародовал данные социологического исследования, посвященного доверию россиян к работникам сферы здравоохранения. Так, в текущем году только 36% граждан РФ могут сказать, что доверяют современной медицине и ее работникам.

    В промежуток между 2010-2015 годами уровень доверия к врачам колебался в пределах 50%, пишут «Дни.Ру». Совершенно не доверяют врачам 20% опрошенных, остальные затруднились с ответом. По данным «Подмосковья 360», за минувшие шесть месяцев только 39% респондентов получили медпомощь, 29% россиян не нуждались за указанный период в услугах медцентров.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #медицина #опрос
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