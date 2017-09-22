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Скульптор Щербаков демонтирует чертежи немецкой винтовки с памятника Калашникову
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    Скульптор Щербаков демонтирует чертежи немецкой винтовки с памятника Калашникову

    12:14  22 Сентября 2017
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    Скульптор Щербаков демонтирует чертежи немецкой винтовки с памятника Калашникову

    Москва, 22 сентября. Автор памятника легендарному оружейнику Михаилу Калашникову Салават Щербаков демонтирует плиту с чертежом автомата времен Третьего рейха с барельефа. Об этом сообщил исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов.

    Он также поблагодарил историка, обратившего внимание на этот чертеж и сообщившего об этом на своей странице в Facebook. Кононов также уточнил, что скульптор уже находится на месте и демонтирует эту плиту. «Действительно, по мнению специалистов, это схема немецкого оружия», — сказал он в комментарии «Интерфаксу».

    Кроме того, Кононов добавил, что  Военно-историческое общество, которое является заказчиком монумента, регламентировало только модель автомата в руках у Калашникова, а все другие детали конструкции «это полет творческой фантазии скульптора». 
     

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #памятник #калашников #немецкое оружие #ак-47 #чертежи
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