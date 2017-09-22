Скульптор Щербаков демонтирует чертежи немецкой винтовки с памятника Калашникову

В Избранное

Москва, 22 сентября. Автор памятника легендарному оружейнику Михаилу Калашникову Салават Щербаков демонтирует плиту с чертежом автомата времен Третьего рейха с барельефа. Об этом сообщил исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов.

Он также поблагодарил историка, обратившего внимание на этот чертеж и сообщившего об этом на своей странице в Facebook. Кононов также уточнил, что скульптор уже находится на месте и демонтирует эту плиту. «Действительно, по мнению специалистов, это схема немецкого оружия», — сказал он в комментарии «Интерфаксу».

Кроме того, Кононов добавил, что Военно-историческое общество, которое является заказчиком монумента, регламентировало только модель автомата в руках у Калашникова, а все другие детали конструкции «это полет творческой фантазии скульптора».

