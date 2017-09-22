Трое москвичей сбывали фальшивые купюры по пути в колонию в Мордовии

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Москва, 22 сентября. Трое жителей Подмосковья сбывали фальшивые купюры, направляясь в мордовскую колонию, чтобы навестить друга, заявили в главном управлении МВД РФ по Мордовии.

Купюры номиналом в 1000 рублей вызвала подозрение у продавщицы одного из магазинов, где троица из Подмосковья покупала продукты. Женщина запомнила номер их автомобиля и вызвала полицию.

«Через полчаса их задержали, — цитирует источники интернет-издание «Подмосковье сегодня». — При злоумышленниках обнаружили 2 пятитысячные купюры и 14 номиналом в тысячу рублей. Деньги оказались фальшивыми».

Как оказалось, мужчины ехали навестить своего товарища-заключенного в мордовской колонии. По дороге они покупали продукты, расплачиваясь фальшивыми деньгами и получая сдачу настоящими купюрами.