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Трое москвичей сбывали фальшивые купюры по пути в колонию в Мордовии
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    Трое москвичей сбывали фальшивые купюры по пути в колонию в Мордовии

    12:16  22 Сентября 2017
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    Трое москвичей сбывали фальшивые купюры по пути в колонию в Мордовии

    Москва, 22 сентября. Трое жителей Подмосковья сбывали фальшивые купюры, направляясь в мордовскую колонию, чтобы навестить друга, заявили в главном управлении МВД РФ по Мордовии.

    Купюры номиналом в 1000 рублей вызвала подозрение у продавщицы одного из магазинов, где троица из Подмосковья покупала продукты. Женщина запомнила номер их автомобиля и вызвала полицию.

    «Через полчаса их задержали, — цитирует источники интернет-издание «Подмосковье сегодня». — При злоумышленниках обнаружили 2 пятитысячные купюры и 14  номиналом в тысячу рублей. Деньги оказались фальшивыми».

    Трое москвичей сбывали фальшивые купюры по пути в колонию в Мордовии

    Как оказалось, мужчины ехали навестить своего товарища-заключенного в мордовской колонии. По дороге они покупали продукты, расплачиваясь фальшивыми деньгами и получая сдачу настоящими купюрами.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #подмосковье #колония #фальшивые деньги
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