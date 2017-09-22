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Дамаск: боевики «Джебхат ан-Нусры» взвинчивают цены в Восточной Гуте
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    Дамаск: боевики «Джебхат ан-Нусры» взвинчивают цены в Восточной Гуте

    12:05  22 Сентября 2017
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    Дамаск: боевики «Джебхат ан-Нусры» взвинчивают цены в Восточной Гуте

    Дамаск, 22 сентября. Цены на товары первой необходимости в захваченной боевиками «Джебхат ан-Нусры» Восточной Гуте могут завышаться в 33 раза.

    Беженцы из района Восточная Гута рассказали сирийским активистам, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в России) установили для перевозчиков и коммерсантов огромные пошлины, без оплаты которых ввести груз в Гуту или продать продукты невозможно. В результате цена за килограмм соли, стоящий в Дамаске 75 лир, в Гуте составляет 2500 лир. Баллон газа за 2200 лир на территории, контролируемой исламистами, обойдется местным жителям в 65000 лир.

    Гуманитарные грузы, доставляемые по линии ООН, боевики конфискуют и хранят на складах под охраной. Женщинам для того, чтобы прокормить своих детей, приходится идти к джихадистам в сексуальное рабство, сообщает источник в Сирии.

    Дамаск: боевики «Джебхат ан-Нусры» взвинчивают цены в Восточной Гуте

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дамаск #джебхат ан-нусра #восточная гута
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