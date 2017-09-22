Сирия новости 22 сентября 12.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ северо-западного берега Евфрата, трое боевиков ССА ликвидировано в Хаме

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Сирия, 22 сентября. В Дейр эз-Зоре эффективная работа ВКС РФ обеспечила освобождение от ИГ* северо-западного берега Евфрата, трое боевиков ССА нейтрализовано в Хаме, в Идлиб прибыло еще несколько десятков турецкой военной техники. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают зачистку от ИГ «Акербатского котла», обеспечивают продвижении САА в Дейр эз-Зоре, наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Дамаске, Алеппо и Хомсе, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Дейр эз-Зоре, заключили соглашение с ИГ в Хаме.

«Исламское государство»: уничтожает нефтяные месторождения в Дейр эз-Зоре, покидает окрестности Акербата.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла боевика в Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с SDF на севере Алеппо, продолжает бои с ИГ в Даръа, потеряла троих боевиков в Хаме.

Курды: обстреливают позиции ССА в Алеппо, захватили резервуары для нефти в Дейр эз-Зоре.

Провинция Дамаск

ВВС Израиля нанесли, по меньшей мере, три авиационных удара по военному аэропорту «Меззе» на юго-западе города Дамаск. По данным информационного агентства Al-Masdar News сирийскую авиабазу атаковал израильский беспилотник. После третьего удара дрон был сбит силами противовоздушной обороны сирийской армии.

В Восточной Гуте тем временем продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикальной оппозицией. По сообщению военного источника в Twitter (@abonorx1) правительственные силы ведут ракетный обстрел позиций боевиков в районах Джобар и Айн Тарма.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) наносит удары по позициям радикальных формирований в районе города Харетан, пишет Smart News Agency.

На севере провинции Алеппо возобновилось противостояние между Демократическими силами Сирии (SDF) и протурецкой Сирийской свободной армией (ССА). Smart News Agency сообщает, что бойцы курдского военизированного формирования ведут обстрел позиций «свободной армии» в районе города Азаз. Ранее сообщалось, что в результате перестрелки между курдами и подконтрольными Турции боевиками в населенном пункте Твехина погибла женщина и еще два мирных жителя поселения получили ранения.

Провинция Хомс

В районе города Ар-Растан на севере провинции Хомс Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) зафиксировал столкновения между сирийской армией и радикальными боевиками. По данным правозащитной организации, Сирийская арабская армия (САА) провела артобстрел зон дислокации антиправительственных формирований в окрестностях Ар-Растана. Позже боевики ответили на действия армии САР, открыв огонь по расположениям правительственных войск.

На востоке провинции сирийская армия при поддержке ВКС РФ продолжила зачистку от сил «Исламского государства» территорий внутри «Акербатского котла».

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС России освободила от «Исламского государства» северо-западный берег Евфрата. Военный источник в Twitter (@IvanSidorenko1) сообщает, что под контроль САА перешли населенные пункты Халабия и Зальбия. Таким образом, эффективные действия ВКС РФ позволили сирийской армии вплотную приблизиться к позициям Демократических сил Сирии (SDF), продвигающихся с севера провинции Дейр эз-Зор.

Бойцы курдских отрядов захватили контроль над резервуарами для хранения нефти Конеко и Исба, пишет ANF News.

В это время радикальные исламисты ИГ уничтожают нефтяные месторождения в деревне Табия Джазира. Военный источник в Twitter (@Arabs2014) пишет, что террористы «Исламского государства» взорвали и подожгли несколько залежей нефти на поле Конеко.

Провинция Даръа

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет на своем сайте о перестрелках между радикальными боевиками и правительственными войсками на территории провинции Даръа. По данным правозащитной организации, повстанцы открыли огонь по расположениям правительственных войск. Кроме того по информации, размещенной на сайте SOHR, в результате взрыва неподалеку от населенного пункта Даиль ликвидирован один из боевиков коалиции «Тахрир аш-Шам», подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»*.

Кроме того, на территории провинции Даръа продолжается противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и «Исламским государством»*. Ранее сообщалось о боестолкновениях противников в окрестностях населенного пункта Джиллен в юго-западной части региона, когда «свободная армия» потеряла, по меньшей мере, 13 боевиков.

Провинция Идлиб

На территорию провинции Идлиб прибыло еще несколько десятков военной техники турецкой армии. Источник в социальной сети Twitter (@AkEl_Saruman) пишет, что сирийско-турецкую границу пересекли 10 танков и 10 бротенранспортеров ВС Турции.

На юге Идлиба сирийские ВВС совместно с ВКС России наносят удары по позициям боевиков «Тахрир аш-Шам». Местный Twitter-канал (@draasnn) сообщает, что авиация союзников бомбардирует зоны дислокации сторонников «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях города Кафр Набль.

Ранее сообщалось, что взрыв уничтожил завод по производству взрывчатки «Тахрир аш-Шам». В результате инцидента было ликвидировано семь боевиков радикального формирования.

Провинция Хама

Командование САА и боевики террористической группировки «Исламское государство» заключили соглашение, по которому террористы обязались покинуть территорию «Акербатского котла» – последней удерживаемой ими части провинции Хама. Al-Masdar News сообщает, что боевики уже начали покидать населенные пункты Соха, Абу Хубайлат, Акаш, Аль-Баргутьях и Умм Мил. В соответствии с соглашением, более тысячи боевиков ИГ и членов их семей будут перевезены из Хамы в Дейр эз-Зор.

В это время на севере Хамы Сирийская арабская армия (САА) противостоит боевикам вооруженной оппозиции. По данным Smart News Agency в перестрелке между правительственными силами и Сирийской свободной армией (ССА) было ликвидировано трое боевиков. Боестолкновения зафиксированы в районе деревни Аз-Залакият, расположенной в 21 километре от административного центра провинции.

Также военный источник в Twitter (@swed1599) пишет, что боевики захватили блокпосты Талят Аль Милх и Аль Хизб на юго-востоке Хамы.

Ирак

В рамках подготовки к штурму города Хавиджа солдаты армии Ирака совместно с бойцами «Хашд аш-Шааби» освобождают от «Исламского государства» ближайшие окрестности населенного пункта. По данным военного Telegram-канала (@teamsmediawar_1) проправительственные силы выбили террористов ИГ из двух деревень в пригороде Хавиджа.

Ранее сообщалось, что командование иракской армии заявило о полном освобождении от сил ИГ города Анна в провинции Анбар. В качестве дальнейшей цели военные обозначили населенный пункт Рава, расположенный примерно в 10 км к северу от текущего места дислокации правительственных войск.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)