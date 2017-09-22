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Общество
Путину доверяют 80% россиян
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    Путину доверяют 80% россиян

    14:00  22 Сентября 2017
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    Путину доверяют 80% россиян

    Москва, 22 сентября. 80% россиян заявили о своем доверии президенту РФ Владимиру Путину, большинство опрошенных (81%) оценивают работу главы государства как хорошую.

    Данные опроса фонда «Общественное мнение» показали, что работу российского лидера положительно оценили 81% респондентов, 10% опрошенных высказались противоположно. Безусловно доверяют президенту 41% россиян, скорее доверяют — 39%, 8% опрошенных высказались о том, скорее доверяют, 7% респондентов заявили о полном недоверии. 

    При этом 66% россиян признались, что если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье, их голос был бы отдан за Путина.

    Напомним, ранее представители «Левада-Центра» сообщили, что более половины россиян хотят принять участие в выборах президента РФ которые запланированы на март 2018 года.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #путин
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