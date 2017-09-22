Путину доверяют 80% россиян

В Избранное

Москва, 22 сентября. 80% россиян заявили о своем доверии президенту РФ Владимиру Путину, большинство опрошенных (81%) оценивают работу главы государства как хорошую.

Данные опроса фонда «Общественное мнение» показали, что работу российского лидера положительно оценили 81% респондентов, 10% опрошенных высказались противоположно. Безусловно доверяют президенту 41% россиян, скорее доверяют — 39%, 8% опрошенных высказались о том, скорее доверяют, 7% респондентов заявили о полном недоверии.

При этом 66% россиян признались, что если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье, их голос был бы отдан за Путина.

Напомним, ранее представители «Левада-Центра» сообщили, что более половины россиян хотят принять участие в выборах президента РФ которые запланированы на март 2018 года.