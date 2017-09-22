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Более 80% россиян не поддерживают эмиграцию
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    Более 80% россиян не поддерживают эмиграцию

    12:30  22 Сентября 2017
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    Более 80% россиян не поддерживают эмиграцию

    Москва, 22 сентября. Более 80% россиян заявили, что не хотят уезжать за границу на постоянное место жительства, выяснили социологи Фонда общественного мнения (ФОМ).

    О планах на эмиграцию сообщили 14% респондентов. По их мнению, за границей больше платят и выше уровень жизни. При этом только 4% из них убеждены, что у них получится уехать из РФ навсегда.

    Авторы исследования отмечают, что в целом наши сограждане стали реже думать об отъезде. 26% участников опроса считают, что условия в России меняются к лучшему, а за границей много проблем и трудная жизнь. 

    32%  уверены, что в ближайшее время число уезжающих из страны россиян, будет сокращаться. Еще 72% граждан РФ отметили, что никто из ближайшего окружения уезжать из России не собирается, а еще 20% ответчиков осуждает эмигрантов, пишет РИА Новости.
     

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #эмиграция #опрос
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