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Российский турист утонул в бассейне на отдыхе в Анталье
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    Российский турист утонул в бассейне на отдыхе в Анталье

    12:08  22 Сентября 2017
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    Российский турист утонул в бассейне на отдыхе в Анталье

    Анкара, 22 сентября. Российский турист трагически скончался во время отдыха в одном из пятизвездочных отелей курортного поселка Кумкёй в Анталье.

    По информации турецкой газеты Milliyet, 31-летний Дмитрий погиб во время купания в бассейне. Есть версия, что мужчина потерял сознание, находясь в воде.

    Через некоторое время спасателям удалось вытащить россиянина из бассейна. На машине «скорой помощи» его отвезли в частный госпиталь Side Ozel Anadolu Hastanesi. Однако врачам не удалось спасти жизнь российскому туристу. В данный момент его тело направлено в городскую больницу для проведения аутопсии.

    Ранее сообщалось, что российская туристка погибла на отдыха в Абхазии. Пожилая женщина выпала с балкона пятого этажа. 

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    Автор: Дима Оленин
    #турция #турист
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