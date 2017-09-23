Один из трех богатырей: самый мощный в мире атомный ледокол «Сибирь» спущен на воду в Питере. ФАН-ТВ

В Избранное

Большой праздник развернулся в Петербурге на территории Балтийского судостроительного завода по случаю спуска на воду атомного ледокола «Сибирь». Он стал первым кораблем серии, которая пополнит атомный флот России в ближайшие годы. Головное судно «Арктика» уверенно держится на плаву с прошлого года, работы и испытания продолжаются уже на воде. Следующий на очереди в тройке богатырей – «Урал». Сегодня эти машины проекта 22220 являются самыми большими и самыми мощными ледоколами в мире. Правительство страны ставит перед ними серьезные задачи, о которых говорили высокие гости мероприятия. Съемочная группа ФАН-ТВ наблюдала за церемонией спуска.

Президент России Владимир Путин поздравил и поблагодарил всех причастных к созданию атомоходов, в первую очередь – работников Балтийского завода. Слова главы государства передал его полномочный представитель в Северо-Западном округе Николай Цуканов:

– «Убежден, что этот мощный, оснащенный самыми современными технологиями ледокол значительно укрепит потенциал отечественного атомного флота, будет способствовать решению важных, многоплановых задач, стоящих сегодня перед экономикой страны, усилению позиций России как великой морской державы. Желаю вам новых достижений и всего самого наилучшего. Владимир Владимирович Путин».

Стать крестной мамой ледокола «Сибирь» предложили председателю Счетной палаты РФ Татьяне Голиковой (напомним, что крестную опеку над ледоколом «Арктика» взяла на себя Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ). В свою очередь, Голикова отметила, что развитие мощного ледокольного флота может иметь существенный вес в экономической ситуации России:

– Без ледокольного флота сегодня, к сожалению, невозможно развивать экономику Северного морского пути, невозможно осваивать энергетику Арктической зоны и выполнять задачи в рамках Военно-морского флота.

От себя лично Татьяна Голикова поздравила и поблагодарила судостроителей за проделанную работу, назвав этап спуска корабля на воду очень важным событием, но, в первую очередь, праздником.

Строятся эти махины по заказу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Церемонию посетил генеральный директор учреждения Алексей Лихачев. Выступая перед собравшимися, он сказал:

– Для меня огромная честь приветствовать всех вас от 300-тысячного отряда российских атомщиков! Атомщиков, с которыми балтийцев связывают десятилетия совместной плодотворной работы. Спасибо вам огромное за ваш труд, за возрождение отрасли и за ту атмосферу праздника, воодушевления, которая сегодня царит здесь, на заводе.

Традиционная бутылка шампанского разбилась о борт, и строители взялись за резку «задержника» – металлической балки, которая удерживает корпус корабля на стапеле. Никакие дополнительные механизмы при спуске не использовались, и это стало первым серьезным испытанием для «Сибири». Под собственным весом ледокол стремительно вошел в воду кормой вперед и величаво развернулся, вставая бортом к Финскому заливу. Крещение водой прошло успешно.

Строительство и швартовные испытания должны завершиться к ноябрю 2020 года – на такой срок по графику назначена сдача судна в эксплуатацию атомному флоту. За год до «Сибири» «Росатом» должен получить «Арктику», а через год – «Урал». Руководство Балтийского завода выразило надежду на то, что получится соблюсти все отведенные сроки. Дело в том, что при создании этих атомоходов с подавляющим преимуществом используются материалы и оборудование отечественного производства. Эту отрасль промышленности можно считать новой, и порой случаются задержки. Однако, есть для чего стараться, считает президент Объединенной судостроительной корпорации.

– Шестьдесят мегаватт по электрической мощности – это то, чего пока больше нет ни у кого в мире, – рассказал корреспондентам ФАН-ТВ Алексей Рахманов, глава «ОСК». – Это проходимость на скоростях до пяти узлов в толщине льдов более двух метров (2,8 метра – прим. ред.). Это возможность работать практически с круглогодичной навигацией, пока за небольшим исключением ряда зон Северного морского пути. Следующие решения по ледоколам будут призваны, чтобы фиксировать и решать эту проблему, для обеспечения круглогодичной навигации. Это, на самом деле, является основным препятствием заходу на морской путь альтернативных поставщиков транспортных услуг. Конечно, я считаю, что революция произойдет тогда, когда первый контейнеровоз зайдет на Северный морской путь. Вот тогда мы точно будем говорить о том, что мы сломали тенденцию и отобрали товарооборот и его поток у традиционных южных маршрутов. Нам предстоит много работы, но мы понимаем, ради чего это делается.

Алексей Рахманов также отметил, что отрасль делает качественный скачок вперед: сегодня судостроители берутся за амбициозные проекты и смелые технические решения. Уже ведется активная работа над проектом ледокола следующего поколения – еще более мощного «Лидера». Однако сначала зарекомендовать себя в деле должна тройка проекта 22220.

Следить за завершением «Сибири» будут не только представители Балтийского завода и «ОСК» в целом, но и Счетная палата России в лице ее председателя. Татьяна Голикова призналась съемочной группе ФАН-ТВ, что стать крестной корабля для нее очень ответственный и волнительный шаг.

– Когда мы въезжали на территорию Балтийского завода, я вспомнила «Дни Журбиных». Потому что такое количество людей шло на это мероприятие, и мне, честно сказать, стало так волнительно! Я начала нервничать, что скажу что-нибудь не то, не так разрежу ленточку, и бутылка не разобьется! Это же очень важно, чтобы бутылка разбилась. Потому что, с точки зрения традиций, пенное шампанское олицетворяет волну. И если бутылка разбилась, кораблю должна сопутствовать удача. Хорошо, что это произошло! Но волнения у меня от этого не убавилось, теперь я буду следить за тем, как ледокол будет проходить второй этап завершения строительства.

Смотрите также: Первый пикап Mercedes и Volvo с движком 2400 л.с. показали на автосалоне COMTRANS в Москве. ФАН-ТВ

Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.