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Латакия: БДК «Цезарь Куников» доставит припасы для авиабазы ВКС РФ «Хмеймим»
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    Латакия: БДК «Цезарь Куников» доставит припасы для авиабазы ВКС РФ «Хмеймим»

    11:58  22 Сентября 2017
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    Латакия: БДК «Цезарь Куников» доставит припасы для авиабазы ВКС РФ «Хмеймим»

    Латакия, 22 сентября. Большой десантный корабль Черноморского флота «Цезарь Куников» вошел в Средиземное море.

    Большие десантные корабли ВМФ РФ участвуют в операции «Сирийский экспресс», благодаря которой регулярное снабжение получают авиационная база ВКС РФ «Хмеймим», а также база материально-технического обеспечения российского военного флота в Тартусе.

    Отмечается, что «Цезарь Куников» прошел Черноморские проливы и в данный момент приближается к порту Тартус, сообщают мониторинговые агентства. 19 сентября в Средиземное море проследовал большой десантный корабль «Азов», 16 сентября груз в Сирию доставил БДК «Ямал».

    Латакия: БДК «Цезарь Куников» доставит припасы для авиабазы ВКС РФ «Хмеймим»

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хмеймим #латакия #бдк
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