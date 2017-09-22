Латакия: БДК «Цезарь Куников» доставит припасы для авиабазы ВКС РФ «Хмеймим»

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Латакия, 22 сентября. Большой десантный корабль Черноморского флота «Цезарь Куников» вошел в Средиземное море.

Большие десантные корабли ВМФ РФ участвуют в операции «Сирийский экспресс», благодаря которой регулярное снабжение получают авиационная база ВКС РФ «Хмеймим», а также база материально-технического обеспечения российского военного флота в Тартусе.

Отмечается, что «Цезарь Куников» прошел Черноморские проливы и в данный момент приближается к порту Тартус, сообщают мониторинговые агентства. 19 сентября в Средиземное море проследовал большой десантный корабль «Азов», 16 сентября груз в Сирию доставил БДК «Ямал».