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Полиция Испании задержала марокканца по делу о теракте в Барселоне
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    Полиция Испании задержала марокканца по делу о теракте в Барселоне

    11:53  22 Сентября 2017
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    Полиция Испании задержала марокканца по делу о теракте в Барселоне

    Мадрид, 22 сентября. Испанская полиция задержала человеку по подозрению в причастности к теракту в Барселоне. Соответствующее заявление сделала глава МВД Испании Хуан Игнасио Зоидо на своей странице в Twitter.

    По его словам, задержание прошло в испанской провинции Кастельон. Преполагаемый соучастник теракта в Барселоне — уроженец Марокко.

    Полиция Испании задержала марокканца по делу о теракте в Барселоне

    Напомним, что теракт произошел 17 августа. Микроавтобус с террористами наехал на толпу в центре Барселоны. В тот же вечер боевики попытались совершить еще одну атаку в городе Камбрильс. По официальным данным, в результате теракта погибли 16 человек, еще 130 пострадали, передает телеканал «360».

    Ответственность за убийство людей взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»*.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Дима Оленин
    #теракт #барселона
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