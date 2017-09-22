Полиция Испании задержала марокканца по делу о теракте в Барселоне

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Мадрид, 22 сентября. Испанская полиция задержала человеку по подозрению в причастности к теракту в Барселоне. Соответствующее заявление сделала глава МВД Испании Хуан Игнасио Зоидо на своей странице в Twitter.

La @guardiacivil detiene en Castellón a un marroquí residente en España por colaborar con la célula de los atentados de Barcelona y Cambrils pic.twitter.com/EfrE7lgmjS — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) September 22, 2017

По его словам, задержание прошло в испанской провинции Кастельон. Преполагаемый соучастник теракта в Барселоне — уроженец Марокко.

Напомним, что теракт произошел 17 августа. Микроавтобус с террористами наехал на толпу в центре Барселоны. В тот же вечер боевики попытались совершить еще одну атаку в городе Камбрильс. По официальным данным, в результате теракта погибли 16 человек, еще 130 пострадали, передает телеканал «360».

Ответственность за убийство людей взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»*.

* Организация запрещена на территории РФ.