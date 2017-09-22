Как чертежи немецкой винтовки оказались на памятнике Калашникову, рассказали в РВИО

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Военный историк Юрий Пашолок внимательно рассмотрел памятник Михаилу Калашникова, открытый 19 сентября в центре Москвы, и обнаружил на нем чертежи немецкой штурмовой винтовки StG 44 (Sturmgewehr 44), разработанной Хуго Шмайссером в 1944 году. Историк тут же забил тревогу в социальных сетях — и неудивительно, что может чертеж немецкой винтовки делать на памятнике великому советскому конструктору?

Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием по поводу всей этой ситуации к главному редактору журнала «Калашников», военному эксперту Михаилу Дегтяреву.

«Во-первых, на памятнике изображена схема не Sturmgewehr 44, как об этом пишут в Сети, а MKb.42(H), но это мало что меняет. Это просто несколько иной образец вооружения того же временного периода, также произведенный в фашистской Германии. То, что мы видим, есть результат коллективного непрофессионализма заказчика памятника и его исполнителя. При этом исполнитель — скульптор Салават Щербаков — отличился уже во второй раз. На Белорусском вокзале уже стоит его памятник «Прощание славянки», где в руках у советского солдата винтовка Mauser, а не винтовка Мосина. Щербаков сработал в традиционной для себя манере, а РВИО проявило непрофессионализм как заказчик», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом ФАН.

Михаил Дегтярев надеется, что в ближайшее время ошибка будет исправлена. «Со скульптора ни в коем случае нельзя снимать вину, учитывая, что это уже его вторая ошибка с советским оружием на памятниках патриотического направления», — подводит итог он.

Запилить памятник Михаилу Тимофеевичу Калашникову со взрыв-схемой Штурмгевера - это просто высший пилотаж!#Калашников pic.twitter.com/dfafdTFzZb — Ауриэль (@_blackenedend) September 21, 2017

Надежда Усманова, руководитель департамента по информационной политике Российского военно-исторического общества, сообщила ФАН, что ее организация не занималась экспертным сопровождением процесса создания памятника.

«Конечно, в первую очередь вопросы необходимо адресовать скульптору. РВИО выступило инициатором и заказчиком возведения этого монумента, но исполнял заказ Салават Александрович Щербаков. Он был на прямой связи с КБ (Концерна «Калашников» — прим. ФАН). Со стороны РВИО были в основном только пожелания к фигуре и тому оружию, которое конструктор держит в руках: это один из первых опытных образцов автомата Калашникова, насколько я знаю, он даже называется еще не АК, а МТ. Мы не являемся экспертами в оружии, у нас несколько иная специализация. Потому мы не проверяли досконально такие вещи. Это полет фантазии скульптора и его зона ответственности», — заявила Усманова.

Военный историк Юрий Пашолок, первым сообщивший об ошибках в оформлении памятника, совершенно прав, добавляет Усманова. Появление немецкого чертежа на памятнике советскому конструктору — досадная ошибка, и ее надо исправить.

«РВИО уже обратилось к скульптору с запросом. Он решил демонтировать плиту, на которой был изображен чертеж, не оставлять ее на месте. Слишком много объяснений нужно каждый раз давать, тот это автомат или не тот. Насколько мы знаем, демонтаж ведется прямо сейчас. Салават Александрович на объекте и решает этот вопрос», — подводит итог она.

Ситуация кажется тем более противоречивой, учитывая распространенный в Интернете миф о том, что Калашников якобы скопировал свой знаменитый автомат с германского образца Шмайссера. Эксперты блогосферы уже развенчали эту «гипотезу», приведя массу доводов в пользу того, почему Шмайссер не мог быть причастен к изобретению знаменитого АК. Исторические документы показали, что советские конструкторы вообще были не особо высокого мнения о своем германском коллеге. Усманова отмечает что ошибка, допущенная в конструкции памятника, стимулировала оживление дискуссии по данному вопросу, а потому непроизвольным образом также помогла разоблачить досадный миф.