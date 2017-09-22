Иран представил мощную баллистическую ракету
Тегеран, 22 сентября. Иран официально представил баллистическую ракету Khorramshahr с дальностью полета две тысячи км, она способна нести несколько боеголовок.
Ракету во время военного парада представил бригадный генерал Амир Али Хаджизадех. На мероприятии присутствовал ряд высокопоставленных военнослужащих, а также президент Ирана Хасан Роухани.
Better/less worse pictures of the #Khorramshar@DaveSchmerler @inbarspace @ISNJH @ArmsControlWonk #Iran #Sacreddefenesweek pic.twitter.com/IhzixCRhdv— Web Sorber (@WebSorber) September 22, 2017
По словам Роухани, страна планирует в будущем активно развивать свой ракетный потенциал, передает Press TV.
Отметим, что США резко критикует ракетную программу Ирана. В частности, Вашингтон ввел санкции против 18 компаний и физических лиц. Роухани готов выйти из соглашения по ядерной программе, если США расширят санкции против Ирана.