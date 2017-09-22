Немецкие эксперты определили самый надежный браузер

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Берлин, 22 сентября. Эксперты из немецкой компании X41 D-Sec протестировали популярные браузеры на разные способы взлома и назвали самый безопасный из них.

Специалисты по безопасности проверили, в частности, браузеры Google Chrome, Microsoft Edge и Internet Explorer и пришли к выводу, что первый из них является наименее уязвимым. Главными достоинствами Chrome являются лучшие ограничения по безопасности и более эффективный способ останавливать атаки.

Главным недостатком браузера Edge назвали то, что Microsoft продолжает отдавать предпочтение Internet Explorer, поэтому в Edge некоторые веб-сайты предлагают переключиться на Explorer. А это позволяет хакерам обойти защиту браузера, заразив один из таких сайтов вредоносным ПО.

Также в X41 D-Sec протестировали браузеры на защиту от фишинга и обнаружили уязвимости у всех объектов исследования. При этом специалисты предупреждают пользователей, что некоторые расширения, добавляемые в Google Chrome, позволяют злоумышленникам его взломать.

Ранее в СМИ сообщалось, что специалисты разработчика защитного программного обеспечения ESET выявили новую программу, при помощи которой злоумышленники получают так называемый майнинг криптовалют непосредственно через браузеры владельцев.