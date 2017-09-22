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Немецкие эксперты определили самый надежный браузер
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    Немецкие эксперты определили самый надежный браузер

    12:22  22 Сентября 2017
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    Немецкие эксперты определили самый надежный браузер

    Берлин, 22 сентября. Эксперты из немецкой компании X41 D-Sec протестировали популярные браузеры на разные способы взлома и назвали самый безопасный из них. 

    Специалисты по безопасности проверили, в частности, браузеры Google Chrome, Microsoft Edge и Internet Explorer и пришли к выводу, что первый из них является наименее уязвимым. Главными достоинствами Chrome являются лучшие ограничения по безопасности и более эффективный способ останавливать атаки.

    Главным недостатком браузера Edge назвали то, что Microsoft продолжает отдавать предпочтение Internet Explorer, поэтому в Edge некоторые веб-сайты предлагают переключиться на Explorer. А это позволяет хакерам обойти защиту браузера, заразив один из таких сайтов вредоносным ПО.

    Немецкие эксперты определили самый надежный браузер

    Также в X41 D-Sec протестировали браузеры на защиту от фишинга и обнаружили уязвимости у всех объектов исследования. При этом специалисты предупреждают пользователей, что некоторые расширения, добавляемые в Google Chrome, позволяют злоумышленникам его взломать.

    Ранее в СМИ сообщалось, что специалисты разработчика защитного программного обеспечения ESET выявили новую программу, при помощи которой злоумышленники получают так называемый майнинг криптовалют непосредственно через браузеры владельцев.

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    Автор: Борис Любимов
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