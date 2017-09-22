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Цискаридзе назвал правнучку Кшесинской одной из лучших восходящих балерин
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    Цискаридзе назвал правнучку Кшесинской одной из лучших восходящих балерин

    11:42  22 Сентября 2017
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    Цискаридзе назвал правнучку Кшесинской одной из лучших восходящих балерин

    Москва, 22 сентября. 20-летнюю балерину Элеонору Севенард, которая является дальней родственницей Матильды Кшесинской, в Большой театре считают фавориткой Николая Цискаридзе.

    Севенард пополнила труппу Большого театра. Цискаридзе отметил, что своей популярностью она обязана не знаменитой родственнице, а своему таланту.

    «Она лучшая выпускница школы прошлого года, самая лучшая», — цитирует Цискаридзе «Ридус».

    Отмечается, что восходящая звезда занимается балетом с детства. В Академию русского балета имени Вагановой Севенард привела мама.

    «Хочется верить, что трудолюбие и упорство у меня от Матильды Феликсовны», — признается балерина.

    Цискаридзе назвал правнучку Кшесинской одной из лучших восходящих балерин

    Ранее российский режиссер Алексей Учитель остался доволен тем, как прошел показ его скандального фильма «Матильда» в Северной столице.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #кшесинская #элеонора севенард
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