Цискаридзе назвал правнучку Кшесинской одной из лучших восходящих балерин

В Избранное

Москва, 22 сентября. 20-летнюю балерину Элеонору Севенард, которая является дальней родственницей Матильды Кшесинской, в Большой театре считают фавориткой Николая Цискаридзе.

Севенард пополнила труппу Большого театра. Цискаридзе отметил, что своей популярностью она обязана не знаменитой родственнице, а своему таланту.

«Она лучшая выпускница школы прошлого года, самая лучшая», — цитирует Цискаридзе «Ридус».

Отмечается, что восходящая звезда занимается балетом с детства. В Академию русского балета имени Вагановой Севенард привела мама.

«Хочется верить, что трудолюбие и упорство у меня от Матильды Феликсовны», — признается балерина.

Ранее российский режиссер Алексей Учитель остался доволен тем, как прошел показ его скандального фильма «Матильда» в Северной столице.