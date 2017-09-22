Символы Победы запретят использовать в России для рекламы водки и ночных клубов

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Москва, 22 сентября. Эксперты прорабатывают инициативу об ограничении использования символов Победы в Великой отечественной войне в рекламе и маркетинге. Как пояснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко, это не позволит бизнесу наживаться на боевой славе.

Инициатива прорабатывается на экспертном уровне. Ревенко отметил, что ограничения не коснутся предпринимателей, которые используют символы Победы для создания сувенирной продукции, посвященной Великой отечественной войне.

«Надо сформировать список общепризнанных символов Победы. Это и Георгиевская лента, и Боевое красное знамя, и образы Родины-матери и Солдата-освободителя, и Вечный огонь, и многое другое», — заявил депутат «Парламентской газете».

Он подчеркнул, что сейчас список таких символов не закреплен законодательно, чем пользуются недобросовестные предприниматели, использующие память о Победе для увеличения продаж водки, майонеза, нижнего белья, рекламы ночных клубов и т.д.