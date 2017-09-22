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Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ освободила весь северо-западный берег Евфрата
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    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ освободила весь северо-западный берег Евфрата

    11:24  22 Сентября 2017
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    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ освободила весь северо-западный берег Евфрата

    Дейр эз-Зор, 22 сентября. ВКС РФ поддержали наступление правительственных войск к северу от населенного пункта Ат-Тибна.

    Военные источники в Сирии сообщают, что воздушная поддержка российской авиации обеспечила сирийской армии полное освобождение северо-западного берега реки Евфрат в провинции Дейр эз-Зор от боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России).

    Отмечается, что САА установила контроль над населенными пунктами Халбия и Залбия к северу от города Ат-Тибна. Войска продолжают наступление на крупный город Мадан, захваченный исламистами.

    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ освободила весь северо-западный берег Евфрата

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #саа #дейр эз-зор
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