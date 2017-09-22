Девочка сломала позвоночник на занятиях физкультурой в тюменском садике

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Тюмень, 22 сентября. Девочка получила перелом позвоночника во время занятий физкультурой в детском саду. Инцидент произошел в феврале 2017 года.

Как сообщили в областной прокуратуре, шестилетняя малышка упала с гимнастического мяча, а инструктор ее не подстраховал. В результате ребенок получил переломы третьего, четвертого и пятого грудных позвонков.

По информации Ura.Ru, виноватым в инциденте оказался инструктор, который должен был контролировать и страховать детей во время занятий. В итоге прокуратура Ленинского округа подала иск в суд с требованием возместить родителям девочки моральный вред. Суд взыскал с детского сада 220 тысяч рублей.