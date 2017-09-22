Жириновский призвал штрафовать заболевших депутатов

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Москва, 22 сентября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал штрафовать депутатов, которые не сделали прививки от гриппа и заболели.

Глава партии призвал коллег в Госдуме посетить медицинский пункт и подчеркнул, что представители ЛДПР в полном составе привились от гриппа.

«Если появятся больные депутаты, давайте и зарплату вычитывать у них за их, так сказать, небрежность к своему здоровью», — приводит его слова RT.

Добавим, ранее в Минздраве России выразили надежду избежать сезонной эпидемии гриппа в 2017-2018 годах. По словам замглавы ведомства Сергея Краевого, это станет возможным, если уровень вакцинации населения достигнет 40-45%.