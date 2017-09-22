Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Генерал-майор Кулик стал новым главой нижегородской полиции
Общество
Жириновский призвал штрафовать заболевших депутатов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жириновский призвал штрафовать заболевших депутатов

    13:45  22 Сентября 2017
    36

    Жириновский призвал штрафовать заболевших депутатов

    Москва, 22 сентября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал штрафовать депутатов, которые не сделали прививки от гриппа и заболели.

    Глава партии призвал коллег в Госдуме посетить медицинский пункт и подчеркнул, что представители ЛДПР в полном составе привились от гриппа.

    «Если появятся больные депутаты, давайте и зарплату вычитывать у них за их, так сказать, небрежность к своему здоровью», — приводит его слова RT.

    Добавим, ранее в Минздраве России выразили надежду избежать сезонной эпидемии гриппа в 2017-2018 годах. По словам замглавы ведомства Сергея Краевого, это станет возможным, если уровень вакцинации населения достигнет 40-45%.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 57194

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29098

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41891

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20960

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8306
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        13:15   22 Сентября 2017
        1478
        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        12:38   22 Сентября 2017
        176
        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        10:59   22 Сентября 2017
        195
        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        9:00   22 Сентября 2017
        176