Путин обсудил «капитанами бизнеса» санкции и инвестиции в российскую экономику

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Москва, 22 сентября. Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с «капитанами бизнеса», в ходе которой обсуждалась консолидация усилий государства и деловых кругов на фоне санкций.

Глава Всероссийской организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Александр Калинин рассказал, о чем шла речь за закрытыми дверями встречи президента Владимира Путина и представителей бизнес-кругов, состоявшейся накануне в Кремле. По его словам, обсуждался вопрос консолидации усилий «бизнеса и власти, чтобы поддержать тот самый экономический рост», который наметился в России.

Путин отметил, что дело касается также поддержки роста заработной платы, занятости населения в экономике. Калинин выразил надежду на то, что темпы роста экономики сохранятся на фоне увеличения инвестиций в основной капитал отечественного бизнеса, передает НТВ.