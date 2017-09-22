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Путин обсудил «капитанами бизнеса» санкции и инвестиции в российскую экономику
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    Путин обсудил «капитанами бизнеса» санкции и инвестиции в российскую экономику

    12:00  22 Сентября 2017
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    Путин обсудил «капитанами бизнеса» санкции и инвестиции в российскую экономику

    Москва, 22 сентября. Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с «капитанами бизнеса», в ходе которой обсуждалась консолидация усилий государства и деловых кругов на фоне санкций.

    Глава Всероссийской организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Александр Калинин рассказал, о чем шла речь за закрытыми дверями встречи президента Владимира Путина и представителей бизнес-кругов, состоявшейся накануне в Кремле.  По его словам, обсуждался вопрос консолидации усилий «бизнеса и власти, чтобы поддержать тот самый экономический рост», который наметился в России.

    Путин отметил, что дело касается также поддержки роста заработной платы, занятости населения в экономике.  Калинин выразил надежду на то, что темпы роста экономики сохранятся на фоне увеличения инвестиций в основной капитал отечественного бизнеса, передает НТВ.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия
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