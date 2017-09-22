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Названа дата старта продаж нового кроссовера Geely Atlas в России
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    Названа дата старта продаж нового кроссовера Geely Atlas в России

    11:14  22 Сентября 2017
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    Названа дата старта продаж нового кроссовера Geely Atlas в России

    Пекин, 22 сентября. Китайский автопроизводитель Geely объявил даты реализации своего нового флагманского кроссовера NL-3 в России. Они стартуют в ноябре этого года. 

    Отмечается, что Geely Atlas станет единственным полноприводным китайским городским внедорожником в России. Стоимость кроссовера пока неизвестна.

    Для российского рынка сборку полного цикла NL-3 наладят на заводе «Белджи» в Белоруссии. Ожидается, что российские водители смогут выбрать между вариантом с двухлитровым двигателем в 140 л.с. и более форсированным турбомотором емкостью 1,8 литра, 184 л.с.).

    При этом, несмотря на полный привод, у покупателей будет выбор  между двумя 6-ступенчатыми коробками передач - механической и автоматической. Отметим, что модель с турбомотором работает только в паре с автоматом, однако есть возможность выбора между передним и полным приводом. 
     

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #geely atlas #старт продаж
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