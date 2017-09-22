На страже кибербезопасности: Google «не ушел» от Роскомнадзора

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Роскомнадзор обнаружил, что корпорация Google использует несертифицированные кэш-серверы. Ведомство сообщило своим территориальным органам о данном нарушении. Таким образом, на сети российских операторов шла установка не известного им программного обеспечения, которое позволяет американской компании не только передавать персональные данные россиян куда вздумается, но и полностью обрушить Интернет в России, как это совсем недавно было сделано в Японии. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Роскомнадзор на связи

Как заявили в пресс-службе РКН, кэш-серверы Google, ранее установленные на сетях российских интернет-провайдеров (они нужны для увеличения скорости доступа к ресурсам американской корпорации), согласно законодательству Российской Федерации, должны быть сертифицированы. Но сделано этого не было.

«Google не предупредил Роскомнадзор об установке и предназначении несертифицированного оборудования. Ведомство проинформировало об этом свои территориальные управления», — сообщили в ведомстве.

Основа безопасности

Юрий Голубь, эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня», отметил в комментарии ФАН, что отслеживание киберугроз — основа основ современной государственной безопасности, и это, в общем, не секрет для наших оппозиционеров и обычных школьников-борцов с «тоталитаризмом». Разумеется, риторику о кибербезопасности — как риторику о любых угрозах вообще — можно использовать в политических целях.

«Так, на Западе, похоже, ни одна предвыборная кампания не обходится без сенсационных «разоблачений» влияния русских хакеров. Однако российские либералы не усматривают в этом попытку запугать общество. Запрет на использование продуктов Касперского госорганами США тоже, по мнению наших оппозиционеров, не имеет какого-либо политического подтекста. Зато законное требование Роскомнадзора — не ограничить, нет, а лишь сертифицировать оборудование Google — вызывает бешеную истерику. В ход идут самые невероятные, с точки зрения экспертов, теории заговора: например, что Роскомнадзор решил закрыть любимый Youtube. Впрочем, удивляться этому не приходится», — добавил аналитик.

По мнению некоторых российских либералов, заметил эксперт, любые шаги российских контролирующих органов заведомо ведут к насаждению «тоталитаризма», так же как любая кампания по запугиванию, предпринятая госорганами США, само собой, имеет высшей целью защиту демократии. Кроме того, массовый юный российский интернет-пользователь якобы наделен способностью самостоятельно мыслить даже в меньшей степени, чем пенсионерка, ежедневно сидящая перед телевизором.