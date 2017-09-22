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На страже кибербезопасности: Google «не ушел» от Роскомнадзора
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    На страже кибербезопасности: Google «не ушел» от Роскомнадзора

    11:35  22 Сентября 2017
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    Кибербезопасность страны: зачем Google использовала несертифицированные кэш-сервера

    Роскомнадзор обнаружил, что корпорация Google использует несертифицированные кэш-серверы. Ведомство сообщило своим территориальным органам о данном нарушении. Таким образом, на сети российских операторов шла установка не известного им программного обеспечения, которое позволяет американской компании не только передавать персональные данные россиян куда вздумается, но и полностью обрушить Интернет в России, как это совсем недавно было сделано в Японии. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Роскомнадзор на связи

    Как заявили в пресс-службе РКН, кэш-серверы Google, ранее установленные на сетях российских интернет-провайдеров (они нужны для увеличения скорости доступа к ресурсам американской корпорации), согласно законодательству Российской Федерации, должны быть сертифицированы. Но сделано этого не было.

    Глава РКН Александр Жаров

    «Google не предупредил Роскомнадзор об установке и предназначении несертифицированного оборудования. Ведомство проинформировало об этом свои территориальные управления», — сообщили в ведомстве.

    Основа безопасности

    Юрий Голубь, эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня», отметил в комментарии ФАН, что отслеживание киберугроз — основа основ современной государственной безопасности, и это, в общем, не секрет для наших оппозиционеров и обычных школьников-борцов с «тоталитаризмом». Разумеется, риторику о кибербезопасности — как риторику о любых угрозах вообще — можно использовать в политических целях.

    «Так, на Западе, похоже, ни одна предвыборная кампания не обходится без сенсационных «разоблачений» влияния русских хакеров. Однако российские либералы не усматривают в этом попытку запугать общество. Запрет на использование продуктов Касперского госорганами США тоже, по мнению наших оппозиционеров, не имеет какого-либо политического подтекста. Зато законное требование Роскомнадзора — не ограничить, нет, а лишь сертифицировать оборудование Google — вызывает бешеную истерику. В ход идут самые невероятные, с точки зрения экспертов, теории заговора: например, что Роскомнадзор решил закрыть любимый Youtube. Впрочем, удивляться этому не приходится», — добавил аналитик.

    Кибербезопасность страны: зачем Google использовала несертифицированные кэш-сервера

    По мнению некоторых российских либералов, заметил эксперт, любые шаги российских контролирующих органов заведомо ведут к насаждению «тоталитаризма», так же как любая кампания по запугиванию, предпринятая госорганами США, само собой, имеет высшей целью защиту демократии. Кроме того, массовый юный российский интернет-пользователь якобы наделен способностью самостоятельно мыслить даже в меньшей степени, чем пенсионерка, ежедневно сидящая перед телевизором.

    «А ведь то, что Google активно сотрудничает с АНБ, — информация, доказанная еще разоблачениями Эдварда Сноудена. При этом эксперты не отрицают, что использование несертифицированного оборудования может вести не только к манипуляции персональными данными, но и атакам по обрушению всего Рунета, а значит, парализации финансовых операций, работы служб спасения и так далее. В данном конкретном случае можно лишь поддержать Роскомнадзор, действующий исключительно по закону и в рамках своих полномочий», — резюмировал аналитик.

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    Автор: Илья Муромский
    #россия #google #роскомнадзор #интернет #ркн
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