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Центральная Сирия полностью под контролем правительственных войск. Накануне боевики «Исламского государства»* (запрещено в РФ), находившиеся в Акербатском котле, были вынуждены пойти на соглашение с сирийским военным командованием. Террористы обязались покинуть территорию на востоке провинций Хама и Хомс.

Сообщается, что боевики уже начали оставлять деревни и населенные пункты, контроль над которыми им ранее удалось установить: Соха, Абу Хубайлат, Акаш, Аль-Баргутия и Умм Мил.

В соответствии с соглашением, более тысячи боевиков ИГ* (запрещено в РФ) и членов их семей будут перевезены из Хамы в Дейр эз-Зор. Вывоз боевиков начнется еще до конца этой недели.

Полковник в отставке, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин, комментируя корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) переход Центральной Сирии под контроль правительства Башара Асада, отметил значительную роль ВКС РФ в этом процессе.

Эксперт напомнил, что ситуация в сирийском конфликте принципиально, коренным образом изменилась, когда воздушная группировка ВКС РФ прибыла на базу в Хмеймиме и стала активно поддерживать с воздуха правительственные войска Сирийской Арабской Республики.

«Это отметили и зарубежные эксперты. Все убедились в том, что это настоящая, конструктивная помощь законно избранному президенту, сирийскому правительству, и, самое главное, что началась уже непосредственная война с боевиками так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ), потому что до этого более года в Сирии бомбили Соединенные Штаты Америки во главе коалиции, а «Халифат» расширялся».

Эксперт обратил внимание, что на всем протяжении сирийского конфликта авиационная поддержка — это то, необходимое, что позволяло правительственным войскам непосредственно уже на земле освобождать район за районом Сирии от боевиков:

«Если говорить о действиях непосредственно в Центральной Сирии, то следует учитывать, что здесь, в общем-то, подключался и Военно-морской флот Российской Федерации. Мы знаем о пусках и из подводного, и из надводного положения, но при этом возросла и интенсивность авиаударов ВКС России. Возросла она по причине необходимости наращивания успеха сухопутных операций».

Эксперт подчеркнул, что правительственные войска не в состоянии были бы так успешно наступать, если бы средства объективного контроля и авиационная группа России не поддерживали бы военные действия:

«Сама специфика театра военных действий заключалась в том, что боевики чрезвычайно мобильны: они использовали «пикапы» с навесным оборудованием, что позволяло им быстро перемещаться. В момент перемещения живой силы и вооружения «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Центральной Сирии довольно успешно работали и беспилотники, и самолеты воздушной группы ВКС РФ, которые эту силу уничтожали».

По мнению политолога и независимого журналиста Александра Асафова, без поддержки ВКС РФ освобождения Центральной Сирии от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ), действовавших в провинциях Хама и Хомс, нельзя было бы добиться. Об этом эксперт рассказал в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН):

«Роль российских ВКС здесь сложно переоценить. Без поддержки с воздуха, без поддержки с неба о таких успехах говорить было бы очень сложно. В данном случае, в провинциях Хама и Хомс, Россия применяла высокоточное оружие. Нужно вспомнить «Калибры» и действия российских ВКС по уничтожению живой силы, укрепрайонов, командных пунктов и так далее. Это, конечно же, важнейший фактор победы, который сейчас уже можно констатировать. И тот самый перелом, о котором все говорили на протяжении августа, был возможен только при поддержке российских ВКС».

Эксперт рассказ, что, несмотря на попытки обесценить роль Воздушно-космических сил РФ со стороны США, очевидно, что центральная роль в этой победе принадлежит именно поддержке со стороны России:

«В первую очередь, уничтожение инфраструктуры, уничтожение транспорта, уничтожение техники, соответственно, это все — заслуги российских ВКС, которые позволили правительственным войскам ранее создать так называемые котлы и зачистить их уже по стандартным методам военной науки. Без поддержки российских ВКС об успехе говорить было бы сложно».

Наш собеседник отметил, что вопросы, которые периодически задавались Западом, о роли и месте России в Сирии теперь имеют четкий и конструктивный ответ:

«Российские Воздушно-космические силы поддерживают борьбу сирийского народа против боевиков ИГ (запрещено в РФ), сохраняют целостность сирийского государства и его суверенитет и вносят большой серьезный вклад в борьбу с возможными проявлениями джихадистского террора, в том числе, и на территории Российской Федерации, борясь с его источником в самом его сердце, среди боевиков так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ)».

* Организация запрещена на территории РФ.