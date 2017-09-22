Ученые предупредили о катастрофических последствиях отказа от интимной близости

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Лондон, 22 сентября. Ученые продолжают делиться новыми сценариями жизни людей в мире, отказавшемся от секса. Часть исследователей предполагает, что отказ от интимных отношений может обернуться катастрофой, другие не исключают перехода общения между людьми на новый уровень.

Специалист в изучении гендерных вопросов и сексуальности, сотрудник Колледжа Уильямса Грегори Митчелл склонен считать, что половой акт вряд ли исчезнет даже в том случае, если у партнеров пропадет сексуальное желание. Однако, по его мнению, всеобщий отказ от половой активности мог бы привести к катастрофическому спаду в экономике и кардинально изменил бы отношения между полами.

«Антропологически говоря, секс выполняет больше чем просто стимулирующую роль», – цитирует его портал Gizmodo.

Сотрудница Университета Брауна Рейчел Франклин, в свою очередь, предсказывает резкий спад рождаемости и сокращение численности населения в случае отказа людей от интимных связей. По ее мнению, в случае демографической катастрофы будет внедрено принудительное воспроизводство потомства, передает Дни.Ру.