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ЦВО учит узбекский спецназ добывать пищу в тайге Саян
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    ЦВО учит узбекский спецназ добывать пищу в тайге Саян

    11:17  22 Сентября 2017
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    ЦВО учит узбекский спецназ добывать пищу в тайге Саян

    Москва, 22 сентября. Центральный военный округ (ЦВО) сообщил, что российский спецназ учит узбекских коллег добывать пропитание в горной тайге Саян с помощью капканов, силков и бесшумного оружия.

    «Российский спецназ готовит коллег из Узбекистана в горах Западного Саяна. Военнослужащие преодолеют 20 километровый маршрут горного рельефа с использованием специального снаряжения и вьючных животных», — сообщила пресс-служба ЦВО.

    Отмечается, что спецназовцы занимаются разведкой и отрабатывают захват лагеря незаконной вооруженной группировкой. В программу обучения также вошло обучение способом добычи пищи с помощью бесшумного оружия и различных ловушек.

    Визит узбекской делегации проходит в рамках плана международной деятельности Минобороны РФ на 2017 год.

    Отметим, что центр военно-спортивной подготовки Ергаки каждый год готовит около 700 военных по программе горной и специальной подготовки. В 2015 году Центральный военный округ договорилось с местными жителями о проведении учебных рейдов с курсом выживания в красноярской тайге.

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    Автор: Дима Оленин
    #цво #курс выживания
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