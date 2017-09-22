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Сирия: военнослужащие РФ за сутки провели три гуманитарные миссии
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    Сирия: военнослужащие РФ за сутки провели три гуманитарные миссии

    11:05  22 Сентября 2017
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    Сирия: военнослужащие РФ за сутки провели три гуманитарные миссии

    Москва, 22 сентября. Российский Центр по примирению враждующих сторон доставил свыше пяти тонн гуманитарного груза в три сирийские провинции.

    В министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные привезли более полутора тонн продовольствия в населенный пункт Найм провинции Хомс, свыше двух тонн гумпомощи в город Телль Абу-Суса провинции Алеппо, жители административного центра провинции Даръа получили 1,4 тонны продуктов питания.

    Отмечается, что в мобильных госпиталях военные врачи оказали медицинскую помощь 285 сирийцам. Всего к российским медикам за время операции в Сирийской арабской республике за помощью обратились 57482 местных жителя, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

    Сирия: военнослужащие РФ за сутки провели три гуманитарные миссии

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #гумпомощь #алеппо #минобороны рф
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