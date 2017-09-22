Минэнерго США: Европе не прожить без российского газа до 2040 года

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Вашингтон, 22 сентября. Специалисты управления по энергетической информации министерства энергетики США заявили о том, что Европа не сможет избежать зависимости от российского газа в ближайшие 20 лет.

К таким выводам аналитики пришли после того, как рассмотрели развитие рынка энергоресурсов до 2040 года, сообщает RT. По мнению экспертов, среди стран Европы будет сохраняться значительная зависимость от поставок российского природного газа. В министерстве энергетики США подчеркивают, что строящиеся трубопроводы из России в Европу и Азию впоследствии смогут увеличить объёмы поставляемого топлива.

Кроме этого, аналитики не исключают роста добычи российского газа в связи с активной разработкой месторождений в Арктике и на востоке страны.