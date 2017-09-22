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Экономика
Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль
Экономика
Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль
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    Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

    10:59  22 Сентября 2017
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    Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

    Симферополь, 22 сентября. Электросети Крыма переходят под контроль федеральной компании «Россети» с помощью создания нового акционерного общества «Крымэнерго».

    В Крыму будет создано новое АО «Крымэнерго», доля в 75% в котором будет принадлежать федеральным «Россетям», пишет «Коммерсант». Акционерное общество возьмет под контроль все новые и модернизируемые электросети на полуострове. Компания получит до 9 млрд рублей на развитие крымского актива.

    Известно, что на российском полуострове главной сетевой инфраструктурой управляет госпредприятие «Крымэнерго», которое подведомственно региональному министерству топлива и энергетики. По данным издания, оно войдет в новое АО. По словам спикера российского Минэнерго, все электросети, построенные по ФЦП, перейдут на баланс нового предприятия.



     

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    Автор: Ирина Селезнева
    #крым #энергетика
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