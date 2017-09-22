Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

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Симферополь, 22 сентября. Электросети Крыма переходят под контроль федеральной компании «Россети» с помощью создания нового акционерного общества «Крымэнерго».

В Крыму будет создано новое АО «Крымэнерго», доля в 75% в котором будет принадлежать федеральным «Россетям», пишет «Коммерсант». Акционерное общество возьмет под контроль все новые и модернизируемые электросети на полуострове. Компания получит до 9 млрд рублей на развитие крымского актива.

Известно, что на российском полуострове главной сетевой инфраструктурой управляет госпредприятие «Крымэнерго», которое подведомственно региональному министерству топлива и энергетики. По данным издания, оно войдет в новое АО. По словам спикера российского Минэнерго, все электросети, построенные по ФЦП, перейдут на баланс нового предприятия.





