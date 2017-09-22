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Женщина в Ельце обнаружила двоих детей без сознания и труп мужа
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    Женщина в Ельце обнаружила двоих детей без сознания и труп мужа

    11:05  22 Сентября 2017
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    Женщина в Ельце обнаружила двоих детей без сознания и труп мужа

    Елец, 22 сентября. Обстоятельства отравление газом мужчины и двух его маленьких детей в Ельце выясняют следователи. В ведомстве уточнили, что отец малышей умер в больнице, по данному факту возбуждено уголовное дело, за жизнь мальчика и девочки продолжают бороться.

    По данным следствия, труп 30-летнего мужчины и детей без сознания обнаружила их мать, вернувшись домой накануне вечером. Несовершеннолетних экстренно госпитализировали в областную детскую больницу. Сейчас жизнь девочки вне опасности, а ее брат в реанимации.

    «При осмотре места происшествия было установлено превышение предельно допустимой нормы содержания углекислого газа. Проверяются такие версии, как неисправность вытяжки и газовой колонки в квартире потерпевшего», — рассказали в региональном СУ СК РФ.

    В настоящее время его тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

    В настоящее время в  управляющей компании, газовой службе и подрядной строительной организации ведутся обыски, изымается необходимая следствию техническая документация.

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    Автор: Алексей Громов
    #газ #семья #елец
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