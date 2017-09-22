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Ученые предупредили о риске потери зрения из-за контактных линз
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    Ученые предупредили о риске потери зрения из-за контактных линз

    11:40  22 Сентября 2017
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    Ученые предупредили о риске потери зрения из-за контактных линз

    Москва, 22 сентября. Ношение контактных линз может вызвать серьезные заболевания, а также слепоту. К такому выводу пришли врачи из Австралии. 

    Как стало известно, недавно молодая австралийка лишилась зрения в левом глазу. Выяснилось, что левый глаз женщины на протяжении 10 лет был заражен инфекцией, которую вызвал микроскопический паразит Acanthamoeba. Как отмечают медики, данный организм часто обнаруживают в жидкости для контактных линз. После попадания в человеческий глаз паразит вызывает заболевание Acanthamoeba keratitis — Акантамебный кератит. В глазу амеба повреждает роговицу, что и приводит к сильным болям, а после — к потере зрения, передает агентство «Ридус». 

    Напомним, ранее китайским специалистам удалось создать вакцину от кариеса

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #зрение #контактные линзы
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