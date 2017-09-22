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Звезда фильма «Никогда не говори «никогда» Кейси скончался в США после болезни
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    Звезда фильма «Никогда не говори «никогда» Кейси скончался в США после болезни

    11:06  22 Сентября 2017
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    Звезда фильма «Никогда не говори «никогда» Кейси скончался в США после болезни

    Лос-Анджелес, 22 сентября. Американский актер и футболист Берни Кейси скончался в США в возрасте 78 лет.

    Кейси прославился на весь мир благодаря своим ролям в фильмах «Никогда не говори «никогда» и «В осаде». Актер скончался в США в возрасте 78 лет после непродолжительной болезни, передает «Телеканал 360», ссылаясь на Twitter журнала The Holywood Reporter.

    В США Кейси знают не только как актера. В Штатах он является известным профессиональным игроком в американский футбол.

    Накануне наследница французской косметической компании L'Oreal, самая богатая женщина мира Лилиан Беттанкур скончалась на 95-м году жизни. 

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #актер #скончался #футболист #берни кейси
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