Звезда фильма «Никогда не говори «никогда» Кейси скончался в США после болезни

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Лос-Анджелес, 22 сентября. Американский актер и футболист Берни Кейси скончался в США в возрасте 78 лет.

Кейси прославился на весь мир благодаря своим ролям в фильмах «Никогда не говори «никогда» и «В осаде». Актер скончался в США в возрасте 78 лет после непродолжительной болезни, передает «Телеканал 360», ссылаясь на Twitter журнала The Holywood Reporter.

В США Кейси знают не только как актера. В Штатах он является известным профессиональным игроком в американский футбол.

Remembering Bernie Casey—Former NFL star acted in Revenge of the Nerds, Bill & Ted's Excellent Adventure + many more https://t.co/LeguskLT6E — Hollywood Reporter (@THR) September 21, 2017

Накануне наследница французской косметической компании L'Oreal, самая богатая женщина мира Лилиан Беттанкур скончалась на 95-м году жизни.