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Сирия: Минобороны РФ сообщило о семи случаях нарушения перемирия в зонах деэскалации
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    Сирия: Минобороны РФ сообщило о семи случаях нарушения перемирия в зонах деэскалации

    10:52  22 Сентября 2017
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    Сирия: Минобороны РФ сообщило о семи случаях нарушения перемирия в зонах деэскалации

    Москва, 22 сентября. По данным военного ведомства России режим перемирия был нарушен в трех сирийских провинциях.

    Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон сообщили, что за сутки было зафиксировано семь случаев нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Даръа (3), Дамаск (2) и Латакия (2). Анкара заявляет о шести случаях стрельбы в населенных пунктах провинций Даръа, Дамаск, Идлиб и Алеппо.

    Обстановка в сирийских зонах деэскалации расценивается российской стороной как стабильная. Случаи стрельбы отмечались в районах, захваченных террористическими группировками «Джебхат ан-Нусра*» и «Исламское государство*» (организации запрещены в России).

    Сирия: Минобороны РФ сообщило о семи случаях нарушения перемирия в зонах деэскалации

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #перемирие #стрельба #латакия
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