Сирия: Минобороны РФ сообщило о семи случаях нарушения перемирия в зонах деэскалации

В Избранное

Москва, 22 сентября. По данным военного ведомства России режим перемирия был нарушен в трех сирийских провинциях.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон сообщили, что за сутки было зафиксировано семь случаев нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Даръа (3), Дамаск (2) и Латакия (2). Анкара заявляет о шести случаях стрельбы в населенных пунктах провинций Даръа, Дамаск, Идлиб и Алеппо.

Обстановка в сирийских зонах деэскалации расценивается российской стороной как стабильная. Случаи стрельбы отмечались в районах, захваченных террористическими группировками «Джебхат ан-Нусра*» и «Исламское государство*» (организации запрещены в России).

* Организация запрещена на территории РФ.