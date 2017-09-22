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Экономика
Сбербанк начал выпуск бесконтактных карт «Мир»
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    Сбербанк начал выпуск бесконтактных карт «Мир»

    16:35  22 Сентября 2017
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    Сбербанк начал выпуск бесконтактных карт «Мир»

    Москва, 22 сентября. Сберегательный банк России приступил к выпуску бесконтактных карт «Мир». Это является этапом внедрения бесконтактной технологии в банке, о чем сообщил представитель кредитной организации. 

    Как стало известно, все новые карты Сбербанка станут бесконтактными к концу 2017 года. Исключением являются карты моментальной выдачи и электронных — Maestro, Maestro Социальная, Visa Electron.

    Напомним, 13 сентября сообщалось, что жители Петербурга теперь могут оплатить проезд в метро с помощью карты «Мир».

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #мир #сбербанк
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