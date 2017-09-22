Такое бывает: скульптор ответил на критику памятника Калашникову

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Москва, 22 сентября. Скульптор Салават Щербаков заявил о своей готовности изменить памятник легендарному оружейному конструктору Михаилу Калашникову, если будет доказано, что на нем изображен чертеж немецкой винтовки StG 44, а не АК-47.

О том, что скульптор допустил ошибку ранее на своей странице в Facebook сообщил историк Юрий Пашолок. В ответ Щербаков заявил, что будет очень благодарен историку, если он объяснит ему, где допущена ошибка, правда, по его словам, пока он не смог выйти на связь с Пашолоком. Кроме того, он подчеркнул, что пока полностью уверен в тех чертежах, на которые он опирался при создании монумента.

«Мы общались с музеем, там написано АК-47», — сказал он в комментарии РИА Новости. Щербаков также отметил, что если чертежи все-таки были ошибочные, то в памятник внесут изменения. «Это обязательно сделаем, такое бывает.

Например, понимаем, что по портрету прядь не так лежит, тогда мы памятник меняем», — пояснил специалист.