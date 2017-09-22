Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Китай осудил новые санкции США против КНДР
Общество
Такое бывает: скульптор ответил на критику памятника Калашникову
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Такое бывает: скульптор ответил на критику памятника Калашникову

    11:13  22 Сентября 2017
    6678

    Такое бывает: скульптор ответил на критику памятника Калашникову

    Москва, 22 сентября. Скульптор Салават Щербаков заявил о своей готовности изменить памятник легендарному оружейному конструктору Михаилу Калашникову, если будет доказано, что на нем изображен чертеж немецкой винтовки StG 44, а не АК-47.

    О том, что скульптор допустил ошибку ранее на своей странице в Facebook сообщил историк Юрий Пашолок. В ответ Щербаков заявил, что будет очень благодарен историку, если он объяснит ему, где допущена ошибка, правда, по его словам, пока он не смог выйти на связь с Пашолоком. Кроме того, он подчеркнул, что пока полностью уверен в тех чертежах, на которые он опирался при создании монумента.

    «Мы общались с музеем, там написано АК-47», — сказал он в комментарии РИА Новости.  Щербаков также отметил, что если чертежи все-таки были ошибочные, то в памятник внесут изменения. «Это обязательно сделаем, такое бывает.

    Например, понимаем, что по портрету прядь не так лежит, тогда мы памятник меняем», — пояснил специалист.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #щербаков #калашников #скульптор #винтовка #ошибка #немецкое оружие #ак-47
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 55687

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29081

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41858

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20897

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8293
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        10:59   22 Сентября 2017
        153
        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        9:00   22 Сентября 2017
        168
        Цукерберг: Facebook передаст Конгрессу США данные о «российском вмешательстве»

        Цукерберг: Facebook передаст Конгрессу США данные о «российском вмешательстве»

        6:57   22 Сентября 2017
        3826
        Сирия: ВВС Израиля нанесли удары по военному аэродрому под Дамаском

        Сирия: ВВС Израиля нанесли удары по военному аэродрому под Дамаском

        4:58   22 Сентября 2017
        4508