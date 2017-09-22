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Политика
Почему Тиллерсон обвиняет РФ в нарушении ДРСМД и при чем тут «Искандеры», объясняет эксперт
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    Почему Тиллерсон обвиняет РФ в нарушении ДРСМД и при чем тут «Искандеры», объясняет эксперт

    11:02  22 Сентября 2017  /обновлено: 12:03  22 Сентября 2017
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    Почему Тиллерсон обвиняет РФ в нарушении ДРСМД и при чем тут «Искандеры», объясняет эксперт

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в нарушениях условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), которые Москва якобы допускала в последние годы. Об этом госсекретарь США заявил в ходе выступления на заседании Совбеза ООН. Ранее с аналогичными претензиями в адрес США выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По мнению военного эксперта, образовывался своего рода порочный круг, который Соединенным Штатам и России нужно попытаться разорвать ради международной безопасности.

    Как отметил в своем выступлении Тиллерсон, «в последние годы Россия часто действовала так, что ослабляла глобальные нормы и подрывала усилия по привлечению к ответственности государств» в рамках договора РСМД.

    По словам госсекретаря США, Россия «может доказать свои добрые намерения, соблюдая свои обязательства в рамках международных усилий по ядерной безопасности и контролю над вооружениями».

    Ранее, 20 сентября, о взаимных претензиях российской и американской сторон в рамках соблюдения договора РСМД заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, Россия подозревает, что США небезукоризненно выполняют договор о ликвидации ракет.

    «Американцы нам тоже предъявляют претензии, но не могут конкретно обосновать, что их встревожило. В любом случае, разговор надо вести», — отмечал Лавров.

    Ранее стало известно, что группа конгрессменов направила в Белый дом предложение о выходе США из ДРСМД на основании того, что Москва якобы не соблюдает этот договор. В Госдепе и Пентагоне это предложение не поддержали, сочтя его опасным для процесса разоружения.

    Группа конгрессменов направила в Белый дом предложение о выходе США из ДРСМД

    Ситуацию, сложившуюся вокруг договора о РСМД, Федеральному агентству новостей разъяснил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ Андрей Кошкин.

    «Давайте бросим ретроспективный взгляд на проблему, — предложил военный эксперт. — Мы убедимся, что взаимные претензии давно высказываются Соединенными Штатами Америки в адрес России, и Россией — в адрес Соединенных Штатов и северного альянса НАТО. Дело в том, что соглашение о РСМД — это единственный договор, который еще хоть как-то регулирует отношения в сфере безопасности в Европе, и, конечно, он этим очень ценен. Много претензий, конечно, — американцы обвиняют нас, что мы нарушаем, мы обвиняем американцев, что они нарушают, — но договор пока еще существует».

    По словам эксперта, хотя в США звучат предложения выйти из этого договора, но, скорее всего, этого в ближайшее время не произойдет, поскольку нашим странам тут есть над чем работать, чтобы улучшить ситуацию.

    «Нам есть что обсуждать, и есть возможность обсуждать взаимные претензии, — отметил Андрей Кошкин. — А когда взаимные претензии на таком уровне, что ими обмениваются госсекретарь США и министр иностранных дел РФ, то, во всяком случае, это свидетельствует о диалоге, который имеет целью все-таки как-то выстроить систему безопасности. Вот, наверно, цель этого взаимного обмена претензиями, хотя многие эксперты, анализируя эти заявления, истолковывают их в негативном плане — дескать раз есть нарушения, то теперь-то этот договор уж точно разорвут».

    На самом деле это далеко не так, успокоил собеседник ФАН.

    Американцы пытаются обвинить Россию в нарушении договора о РСМД в связи с размещением наших ракет «Калибр» и «Искандер»

    «Все, что можно было разорвать, — уже разорвали, и сегодня мы с США находимся в чрезвычайно низкой точке отношений, — заметил Кошкин. — И правильно Сергей Лавров в своем выступлении на 72-й Генассамблее Организации Объединенных Наций отметил, что Россия прошла весь этот путь и предложила все возможные варианты потепления отношений. Но, к сожалению, Запад продолжает переходить к климату холодной войны, что нас настораживает. И взаимные претензии по договору о ракетах средней и меньшей дальности тоже свидетельствуют о возможном намерении США и НАТО усугубить эту ситуацию».

    По словам Андрея Кошкина, американцы пытаются обвинить Россию в нарушении договора о РСМД в связи с размещением наших ракет «Калибр» и «Искандер», что в корне неправильно.

    «В первую очередь американцы обвиняют нас в размещении «Искандеров» в Калининградской области. Но мы вынуждены были ответить на расширение НАТО к нашим границам. И главное, в этом расширении альянса участвует ракетная компонента, которая не должна присутствовать, именно в соответствии с договором о ликвидации ракет. То есть мы вынуждены были реагировать на действия НАТО, которая наращивает агрессивные перемещения у нашей границы, наращивает ракетный потенциал, так что мы совершенно правильно обвиняем США и их союзников в нарушении договора о РСМД. В этой ситуации мы вынуждены применять асимметричные меры, которые должны компенсировать угрозу со стороны НАТО. А американцы обвиняют нас, что это мы якобы нарушаем договор о ракетах. Так что образовался своего рода замкнутый круг, который необходимо разорвать, и об этом как раз говорил Лавров на Генассамблее ООН», — резюмировал Андрей Кошкин.

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    Автор: Ирина Петрова
    #лавров #ракеты #тиллерсон #кошкин #калибр #рсмд #искандеры
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