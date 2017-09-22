Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Сирия: Минобороны РФ сообщило о семи случаях нарушения перемирия в зонах деэскалации
Происшествия
Более 15 тысяч человек за сутки эвакуированы в России из-за звонков о бомбах
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Более 15 тысяч человек за сутки эвакуированы в России из-за звонков о бомбах

    10:34  22 Сентября 2017
    69

    Более 15 тысяч человек за сутки эвакуированы в России из-за звонков о бомбах

    Москва, 22 сентября. За сутки в восьми городах России поступило множество звонков о минировании, в том числе на 47 объектах, экстренные службы эвакуировали более 15 тысяч человек из-за угроз взрыва.

    Накануне в российской столице из-за звонков о минировании были эвакуированы посетители шести культурных объектов, среди них и музей-панорамй «Бородинская битва». Также были выведены на улицу покупатели шести ТЦ и люди из десяти московских управ, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник. По данным СМИ, из-за звонка о «бомбе» из офиса «Яндекса» вывели всех сотрудников, позднее стало известно, что ЧП вызвала сработавшая пожарная сигнализация.

    Предположительно звонки о минировании идут с Украины, по данным источника, с анонимными звонками могут быть связаны люди из запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»*.


     

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #москва #минирование
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 52818

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29075

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41836

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20842

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8289
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        9:00   22 Сентября 2017
        141
        Цукерберг: Facebook передаст Конгрессу США данные о «российском вмешательстве»

        Цукерберг: Facebook передаст Конгрессу США данные о «российском вмешательстве»

        6:57   22 Сентября 2017
        3439
        Сирия: ВВС Израиля нанесли удары по военному аэродрому под Дамаском

        Сирия: ВВС Израиля нанесли удары по военному аэродрому под Дамаском

        4:58   22 Сентября 2017
        3882
        Сирия: с начала операции от боевиков ИГ освобождено почти 90% территории страны

        Сирия: с начала операции от боевиков ИГ освобождено почти 90% территории страны

        0:24   22 Сентября 2017
        395