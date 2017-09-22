Более 15 тысяч человек за сутки эвакуированы в России из-за звонков о бомбах

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Москва, 22 сентября. За сутки в восьми городах России поступило множество звонков о минировании, в том числе на 47 объектах, экстренные службы эвакуировали более 15 тысяч человек из-за угроз взрыва.

Накануне в российской столице из-за звонков о минировании были эвакуированы посетители шести культурных объектов, среди них и музей-панорамй «Бородинская битва». Также были выведены на улицу покупатели шести ТЦ и люди из десяти московских управ, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник. По данным СМИ, из-за звонка о «бомбе» из офиса «Яндекса» вывели всех сотрудников, позднее стало известно, что ЧП вызвала сработавшая пожарная сигнализация.

Предположительно звонки о минировании идут с Украины, по данным источника, с анонимными звонками могут быть связаны люди из запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»*.





* Организация запрещена на территории РФ.