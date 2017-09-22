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Жертвами землетрясения в Мескике стали 286 человек
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    Жертвами землетрясения в Мескике стали 286 человек

    10:44  22 Сентября 2017
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    Жертвами землетрясения в Мескике стали 286 человек

    Москва, 22 сентября. Количество погибших в результате мощного землетрясения в Мексике возросло до 286 человек. 

    По словам главы национальной аварийно-спасательной службы страны Луиса Фелипе Пуэнте, в Оахаке — 1 погибший, в Герреро — 6, в штате Мехико — 13, в Пуэбле — 45, в Морелосе — 73, в городе Мехико — 148, передает АиФ.

    19 сентября в районе мексиканского города Пуэбла-де-Сарагоса произошло землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки были зарегистрированы на глубине 51 километр. Мексика объявила трехдневный траур по погибшим.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #землетрясение #мексика
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