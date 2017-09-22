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Нью-Йорк, 22 сентября. В Совбезе ООН заявили, что проведение референдума о независимости Курдистана является угрозой стабильности Ирака.

Члены Совета Безопасности ООН выразили обеспокоенность относительно возможной дестабилизации ситуации в Ираке из-за планов по проведению референдума о независимости курдской автономии.

В Совбезе заявили, что поддерживают целостность Ирака и считают проведение референдума серьезной угрозой для борьбы с террористическими группировками в стране. Представители ООН полагают, что диалог между Эрбилем и Багдадом должен идти в соответствии с конституцией Ирака.

Ранее «Газета.ру» написала, что Израиль поддержал проведение референдума по независимости Иракского Курдистана.