Lexus представит в Токио новый 600-сильный суперседан

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Токио, 22 сентября. В октябре на Токийском автосалоне состоится официальная презентация нового седана Lexus LS F мощностью 600 лошадиных сил. Эксперты полагают, что модель составит достойную конкуренцию Mercedes-AMG S63 и BMW M760i.

Флагманский седан Lexus будет отличаться от классической модели LS большими воздухозаборниками и колесными дисками черного цвета. Внешний вид модели намекает на спортивный характер.

Предполагается, что Lexus LS F получит четырехлитровый твин-турбированный двигатель V8, однако официально это информация не подтверждается.