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Lexus представит в Токио новый 600-сильный суперседан
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    Lexus представит в Токио новый 600-сильный суперседан

    10:33  22 Сентября 2017
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    Lexus представит в Токио новый 600-сильный суперседан

    Токио, 22 сентября.  В октябре на Токийском автосалоне состоится официальная презентация нового седана Lexus LS F мощностью 600 лошадиных сил. Эксперты полагают, что модель составит достойную конкуренцию Mercedes-AMG S63 и BMW M760i.

    Флагманский седан Lexus будет отличаться от классической модели LS большими воздухозаборниками и колесными дисками черного цвета. Внешний вид модели намекает на спортивный характер.

    Предполагается, что Lexus LS F получит четырехлитровый твин-турбированный двигатель V8, однако официально это информация не подтверждается.

     

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    Автор: Борис Любимов
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