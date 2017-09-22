Три европейские авиакомпании изменят свои маршруты из-за ракетных испытаний КНДР

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Брюссель, 22 сентября. Европейские авиаперевозчики Lufthansa, Swiss International Air Lines и Scandinavian Airlines приняли решение изменить маршруты полетов самолетов из-за ракетных испытаний КНДР.

Как подчеркнули представители авиакомпаний, с октября этого года самолеты Lufthansa, Swiss International Air Lines и Scandinavian Airlines не будут осуществлять полеты над Японским морем. Воздушные судна проследуют маршрутом над северным японским островом Хоккайдо и вдоль северо-восточного побережья государства, передает NHK.

Отмечается, что решение связано с недавними ракетными испытаниями КНДР. Однако в авиакомпаниях признали, что вероятность столкновения самолета с северокорейской ракетой ничтожно мала из-за значительной разницы высоты полетов, передает «Известия».