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Три европейские авиакомпании изменят свои маршруты из-за ракетных испытаний КНДР
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    Три европейские авиакомпании изменят свои маршруты из-за ракетных испытаний КНДР

    10:32  22 Сентября 2017
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    Три европейские авиакомпании изменят свои маршруты из-за ракетных испытаний КНДР

    Брюссель, 22 сентября. Европейские авиаперевозчики Lufthansa, Swiss International Air Lines и Scandinavian Airlines приняли решение изменить маршруты полетов самолетов из-за ракетных испытаний КНДР.

    Как подчеркнули представители авиакомпаний, с октября этого года самолеты Lufthansa, Swiss International Air Lines и Scandinavian Airlines не будут осуществлять полеты над Японским морем. Воздушные судна проследуют маршрутом над северным японским островом Хоккайдо и вдоль северо-восточного побережья государства, передает NHK.

    Три европейские авиакомпании изменят свои маршруты из-за ракетных испытаний КНДР

    Отмечается, что решение связано с недавними ракетными испытаниями КНДР. Однако в авиакомпаниях признали, что вероятность столкновения самолета с северокорейской ракетой ничтожно мала из-за значительной разницы высоты полетов, передает «Известия».

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #кндр #ракеты #lufthansa #swiss international air lines #scandinavian airlines
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