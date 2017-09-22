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Медики сообщили об улучшении состояния Караченцова
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    Медики сообщили об улучшении состояния Караченцова

    10:18  22 Сентября 2017
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    Медики сообщили об улучшении состояния Караченцова

    Москва, 22 сентября. Медики НИИ имени Склифосовского сообщили, что состояние ранее доставленного в реанимацию российского актера Николая Караченцова оценивается как средней тяжести, артиста перевели в нейрохирургию.

    Российский актер Николай Караченцов был срочно госпитализирован в НИИ имени Склифосовского 18 сентября из-за ухудшения здоровья. Несколько дней актер находился в реанимационном отделении, затем его перевели в нейрохирургию. По словам врачей, утром и вечером у актера наблюдается нормальная температура — 36,6 градуса, однако состояние оценивается как средней тяжести.

    Напомним, что артист дважды попадал в ДТП – в 2017 и  в 2005 году. В первой аварии народный артист получил тяжелую черепно-мозговую травму. Между инцидентами, произошедшими в один и тот же день, прошло 12 лет, пишет «РИАМО».

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    Автор: Ирина Селезнева
    #караченцов
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