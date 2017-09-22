Клоунада, а не политика: Запад использует Совет Европы и Навального для давления на Россию

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Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) призвал руководство Российской Федерации допустить Алексея Навального на президентские выборы, которые пройдут весной следующего года. В заявлении, сделанном по итогам проверки исполнения Россией решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Кировлеса», говорится, что Москва должна принять меры, «чтобы господин Навальный баллотировался на выборах». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Реакция Минюста РФ

Министерство юстиции Российской Федерации назвало рекомендации КМСЕ о допуске Навального на выборы президента России попыткой «политического давления на российские власти в предстоящий электоральный период».

Напомним, Алексей Навальный не может принять участие в президентских выборах из-за приговора по делу о хищениях в «Кировлесе», по которому у него имеется условный срок. Верховный суд РФ по решению ЕСПЧ отменил приговор по первому делу «Кировлеса».

Совет Европы отметил, что после решения Верховного суда дело было передано в РФ на новое рассмотрение, но в ту же инстанцию — Ленинский суд Кировской области. Суд при повторном рассмотрении снова приговорил Алексея Навального к условному сроку.

Реакция Совфеда

Член Комитета Совета Федерации по международным дела Олег Морозов в комментарии ФАН отметил, что заявление КМСЕ — это политическое давление, поскольку речь идет о внутреннем деле России. У нас есть свое законодательство и избирающие органы, подчеркнул сенатор.

«Мы единственная страна, которая может принимать те или иные решения в отношении граждан собственной страны. В данном случае Россия действует строго в рамках своего законодательства и, кстати, в рамках международного права. Потому что Россия не отмахнулась от решения ЕСПЧ. Оно было принято во внимание, было решение Верховного суда, потом было новое судебное решение. Но когда кто-то говорит о том, что «вы неправильно реализовали свое собственное законодательство, обратите на это внимание», то на это еще как-то можно реагировать. Собственно, мы так и среагировали, когда было соответствующее решение Верховного суда. Но когда нам говорят: «что бы вы ни делали и какие решение суда ни выносили, этого человека (Навальный, — Прим. ФАН) необходимо допустить до выборов», то это выглядит совершенно абсурдно. Вот это и есть абсолютная политическая ангажированность и самого персонажа, за которого борются европейцы, и политических европейских структур в отношении России. Это не ваше дело, кого и как мы будем избирать. Мы вам никаких рекомендаций в этой части не даем, и вы от нас отстаньте. Это наша реакция», — добавил Олег Морозов

Скверное решение

Политолог Юрий Якорь в комментарии ФАН пояснил, что Совет Европы принял крайне скверное решение, так как вместо выполнения правозащитной функции, он откровенно встал на путь политического давления. Вопрос заключался в том, соблюдено ли решение ЕСПЧ по делу «Кировлеса». Реальный ответ: да, соблюдено.

«Деньги Навальному заплатили, решение отправили на новое рассмотрение суда. Остальное уже вмешательство в политическую систему. Ждем, когда Межпарламентская ассамблея стран СНГ заявит что-нибудь про кандидатов в Германии. Совет Европы выражает позицию части европейской элиты, той самой, которая вводит против России экономические санкции и ищет русских хакеров в результатах выборов. Понятно, что им бы хотелось, чтобы Навальный участвовал в российских президентских выборах и обвинял российские власти в фальсификациях. Это была бы отличная возможность снизить легитимность российской власти в глазах западного потребителя. Россия уже несколько раз заявляла, что решения евроструктур ниже по значимости, чем российский закон. Тем более, что Совет Европы призывает, то есть дает рекомендацию вроде «ешьте больше рыбы», но если человеку рыбу нельзя по медицинским причинам, то он не должен такой совет исполнять. Навальному нельзя баллотироваться по закону, и очень странно было бы сейчас его экстренно менять», — заключил Юрий Якорь.

Политолог Антон Бредихин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что «человек с судимостью» Алексей Навальный всеми возможными путями стремится изменить российское законодательство и обращается к своим европейским «хозяевам». Обращение Совета Европы к Москве назвать иначе как вмешательством в российские внутриполитические вопросы нельзя.

«Если Россию активно обвиняли в поддержке избирательной кампании Дональда Трампа, что так и не было доказано американской стороной, то доказательства вмешательства ЕС в российский избирательный процесс налицо. Тем более, подобное заявление было сделано вскоре после так называемого «избиения» оппозиционера Николая Ляскина (глава московского штаба Навального, — Прим. ФАН). И это, кстати, очень подозрительно», — резюмировал Антон Бредихин.

Самобичевание Ляскина

Политолог Игорь Рябов, комментируя ФАН заявление КМСЕ, заметил, что методички, по которым работают европейские правозащитники, отправляют их иногда в очень курьезные ситуации. Вообще, все, что с Навальным дальше и дальше связано, все курьезнее.