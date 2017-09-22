ДНР: ВСУ обстреляли 14 населенных пунктов республики

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Донецк, 22 сентября. Украинские силовики прошедшей ночью открыли огонь по 14 населенным пунктам Донецкой народной республики, сообщили источники в оперативном командовании ДНР.

«За прошедшие сутки ВС Украины 25 раз нарушили режим прекращения огня, — констатировали военные представители ДНР. — Применялись танки, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие».

Известно, что под огонь украинской армии попали 14 населенных пунктов. Повреждения в результате обстрелов были зафиксированы в Горловке.

Ранее сообщалось, что украинские силовики 12 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики.