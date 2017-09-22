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«Напавшего» на Ляскина отпустили под подписку, а самому активисту Навального грозит срок
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    «Напавшего» на Ляскина отпустили под подписку, а самому активисту Навального грозит срок

    10:21  22 Сентября 2017
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    «Напавшего» на Ляскина отпустили под подписку, а самому активисту Навального грозит срок

    Москва, 22 сентября. Под подписку о невыезде отпустили из полиции Алексея Щербакова, фигуранта дела о фейковом нападении на главу московского штаба Алексея НавальногоНиколая Ляскина.

    На днях Ляскин сообщил о том, что неизвестный напал на него и избил металлической трубой. Правоохранители сработали оперативно: подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался ранее судимый житель Ленинградской области.

    Молодой человек не только признался в совершении преступления, но и рассказал его подробности. Выяснилось, что о нападении на Ляскина его попросил … сам «пострадавший», пообещавший мужчине 150 тысяч рублей в качестве вознаграждения. Ляскин пытался опровергать слова Щербакова, но пока все указывает на то, что речь идет о банальной инсценировке нападения. Теперь во всех нюансах событий разберется следствие.

    К слову, по данным источника в штабе Навального, у блогера с Ляскиным не лучшие отношения, и если в конце концов последний покинет штаб, Навальный будет только рад. Так что, не исключено, что всю эту историю Ляскин выдумал, чтобы обратить на себя внимание патрона и стать ближе к нему. Ну или решил попиариться в стиле блогера.

    Федеральное агентство новостей обратилось к Сергею Пашину, отставному судье, профессору кафедры судебной власти и организации правосудия факультета права Высшей школы экономики, за оценкой данного инцидента.

    «За ложный донос установлена уголовная ответственность. За дачу ложных показаний потерпевшим также установлена уголовная ответственность. Ляскин может сам оказаться на скамье подсудимых, если это он спровоцировал драку и получил в ней травмы. Бывают случаи, когда судят обоих участников драки, если она была обоюдной. Хотя, конечно, их судят в разных процессах», — заявил юрист в беседе с корреспондентом ФАН.

    Если Николай Ляскин инсценировал нападение на себя, продолжает Пашин, то действительно может отправиться под суд.

    «Ложный донос — это преступление, 306 статья Уголовного кодекса РФ. Какое именно наказание будет грозить ему зависит от классификации статьи. Тем не менее в ней, в числе прочего, предусмотрено даже лишение свободы. Если Ляскин совершил ложный донос, ему может грозить тюремный срок», — подводит итог юрист.

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    Автор: Алексей Громов
    #нападение #навальный #щербаков #пашин #ляскин #подписка о невыезде
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