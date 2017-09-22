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Общество
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Общество
Джабраилова отправят на психиатрическую экспертизу после стрельбы в московском отеле
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    Джабраилова отправят на психиатрическую экспертизу после стрельбы в московском отеле

    16:35  22 Сентября 2017
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    Джабраилова отправят на психиатрическую экспертизу после стрельбы в московском отеле

    Москва, 22 сентября. Российского бизнесмена и миллиардера Умара Джабраилова, устроившего 29 августа стрельбу в отеле Four Seasons рядом с Кремлем, обязали пройти психиатрическую экспертизу.

    «Следователи назначили Умару Джабраилову проведение психиатрической экспертизы», — сообщил источник в правоохранительных органах.

    Адвокат бизнесмена Александр Карабанов не стал комментировать решение следствия, передает ТАСС.

    Ранее полиция возбудила уголовное дело после инцидента в одном из отелей Москвы. Умар Джабраилов стрелял в потолок из наградного пистолета. Психиатр-криминалист Виноградов предположил, что у Джабраилова произошла кратковременная вспышка немотивированной агрессии. Стрельбой он дал ей выход.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #джабраилов
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