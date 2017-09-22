Джабраилова отправят на психиатрическую экспертизу после стрельбы в московском отеле

В Избранное

Москва, 22 сентября. Российского бизнесмена и миллиардера Умара Джабраилова, устроившего 29 августа стрельбу в отеле Four Seasons рядом с Кремлем, обязали пройти психиатрическую экспертизу.

«Следователи назначили Умару Джабраилову проведение психиатрической экспертизы», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Адвокат бизнесмена Александр Карабанов не стал комментировать решение следствия, передает ТАСС.

Ранее полиция возбудила уголовное дело после инцидента в одном из отелей Москвы. Умар Джабраилов стрелял в потолок из наградного пистолета. Психиатр-криминалист Виноградов предположил, что у Джабраилова произошла кратковременная вспышка немотивированной агрессии. Стрельбой он дал ей выход.