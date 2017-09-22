Назван топ-5 универсалов на российском рынке

В Избранное

Москва, 22 сентября. Специалисты назвали пятерку лучших универсалов российского авторынка.

По данным издания «АвтоВести», первыми в перечне оказались машины отечественного производства. Это LADA Kalina и LADA Kalina Cross. Автомобили можно купить за 455 тысяч рублей и 582 тысяч рублей соответственно.

Далее на втором месте расположился универсал Audi A6 Avant. Цена машины – от с 2, 6 миллиона рублей.

В перечне оказался и американский Ford Focus Wagon, стоимость которого начинается от 1,1 миллионов рублей. Эксперты также высоко оценили корейский KIA Ceed SW и универсал от Mercedes-Benz.