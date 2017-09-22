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Назван топ-5 универсалов на российском рынке
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    Назван топ-5 универсалов на российском рынке

    9:56  22 Сентября 2017
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    Назван топ-5 универсалов на российском рынке

    Москва, 22 сентября. Специалисты назвали пятерку лучших универсалов российского авторынка.

    По данным издания «АвтоВести», первыми в перечне оказались машины отечественного производства. Это LADA Kalina и LADA Kalina Cross. Автомобили можно купить за 455 тысяч рублей и 582 тысяч рублей соответственно.

    Далее на втором месте расположился универсал Audi A6 Avant. Цена машины – от с 2, 6 миллиона рублей.

    В перечне оказался и американский Ford Focus Wagon, стоимость которого начинается от 1,1 миллионов рублей. Эксперты также высоко оценили корейский KIA Ceed SW и универсал от Mercedes-Benz.

    Назван топ-5 универсалов на российском рынке

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    Автор: Алия Садыкова
    #автомобиль #универсал
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