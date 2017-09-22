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Эксперты обнаружили в iOS 11 неприятную особенность
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    Эксперты обнаружили в iOS 11 неприятную особенность

    10:03  22 Сентября 2017
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    Эксперты обнаружили в iOS 11 неприятную особенность

    Москва, 22 сентября. Специалисты обнаружили недочет в новой сборке операционной системы iOS 11. Речь идет о кнопках управления беспроводными интерфейсами, включая Wi-Fi и Bluetooth.

    Журналисты Engadget изучили обновленный пункт управления в iOS 11, который можно настраивать по желанию владельца смартфона. Как выяснилось, при попытке отключить беспроводные интерфейсы через этот пункт происходит отсоединение гаджета от устройств Wi-Fi или Bluetooth.

    Однако фактического отключения не происходит — обе технологии продолжают работать. Эксперты также обратили внимание, что сохраняется соединение с Apple Watch, Apple Pencil, AirDrop, AirPlay, Handoff и Instant Hotspot и службами геолокации.

    Эксперты обнаружили в iOS 11 неприятную особенность

    Чтобы полностью отключить Wi-Fi и Bluetooth, пользователю смартфона рекомендуется передвинуть соответствующие ползунки в настройках.

    Добавим, ранее пользователи пожаловались на отсутствие двух функций в iOS 11 от Apple. Речь идет о сервисе Apple Pay Cas и синхронизации сообщений в iMessage через iCloud.

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    Автор: Борис Любимов
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