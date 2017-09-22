Региональные чиновники в России готовятся к экзаменам

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Москва, 22 сентября. Региональным чиновникам, участвующим в реализации приоритетных правительственных проектов, придется подтвердить квалифицацию — их обяжут сдавать экзамены по проектному управлению.

Как рассказал директор Центра проектного менеджмента РАНХиГС Олег Билев, в назначенный день чиновник должен будет явиться в класс РАНХиГС и пройти тестирование в электронной и письменной форме. При 65% правильных ответов тест будет считаться пройденным. На выполнение заданий будет дан один час. Кроме того, от проектной роли чиновника будет зависеть необходимое количество набранных баллов.

Чиновники Белгородской области пройдут сертификацию первыми. В программе обучения и переаттестации примут участие представители всех 85 субъектов, включая вице-губернаторов, пишет газета «Известия».

Ранее сообщалось, что штрафные санкции будут применять к петербургским чиновникам за поздние ответы депутатам городского законодательного собрания.